Fonseca lo ha fatto fuori, Thiago Motta non vede l’ora

Dal Milan alla Juventus, la storia sta per ripetersi: dopo Kalulu Thiago Motta punta ad un altro big rossonero, è tutta ‘colpa’ di Fonseca

Il mercato resta il tema caldo in casa bianconera e quanto svolto la scorsa estate, soprattutto lato entrate, è ormai alle spalle. Si pensa a gennaio, alle occasioni che si presenteranno per rinforzare la rosa di Thiago Motta. In tal senso tra le priorità di Cristiano Giuntoli non può non esservi l’attacco.

Un vice Vlahovic, viste anche le precarie condizioni atletiche di Milik, potrebbe essere una delle primissime mosse da concretizzare nelle prime settimane del 2025. D’altro canto il serbo, al netto di qualche clamoroso errore sotto porta, sta segnando tanto pur non avendo quasi mai avuto modo di riposare. La scorsa estate una grande occasione di mercato, una scommessa risultata già dopo poche settimane vincente, ha riguardato i bianconeri che sono andati a pescare in casa Milan. Quel Pierre Kalulu che è risultato essere, da subito, una gemma indispensabile per Thiago Motta.

Da terzino destro ma soprattutto da centrale, visto il grave infortunio di Bremer, il nazionale francese è ormai destinato ad essere riscattato per una cifra complessivamente inferiore ai 20 milioni di euro. Visto il rendimento in maglia bianconera, un vero affare. Sottotraccia sta nascendo un’altra idea che rischia di far tremare i tifosi del ‘Diavolo’ per il mese di gennaio. Un altro big scaricato da Fonseca potrebbe finire per fare le valigie molto presto. E la Juventus, in tal senso, rimane vigile e pronta a colpire.

Thiago Motta esulta ancora: nuovo scippo al Milan

Il Milan vive un momento davvero buio e, per molti, gran parte della responsabilità è figlia della gestione Fonseca. L’allenatore lusitano ha dimostrato più volte di non avere in mano lo spogliatoio: a questo punto, un altro pilastro rischia di ritrovarsi in disparte come Kalulu.

Si tratta di Fikayo Tomori che, recentemente, è stato più volte accantonato dall’ex tecnico del Lille. Una scelta che ha fatto discutere e che, almeno in quanto a suggestione in questo momento, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato per la Juventus in vista di gennaio. Proprio riguardo alla sostituzione di Bremer, che dopo l’infortunio al ginocchio ritornerà in campo da giugno in occasione del Mondiale per Club, il nome del centrale inglese rischia di rappresentare una suggestione più unica che rara.

Al momento non esistono trattative, si parla di idee che Giuntoli sta coltivando per provare a capire se vi siano margini per eventualmente parlarne con la dirigenza di Via Aldo Rossi. Da Torino la soluzione sarebbe identica a quella che ha portato Kalulu durante l’estate a vestire la maglia bianconera. Prestito oneroso con diritto di riscatto, con l’occasione per Tomori per tornare ad avere spazio e continuità in campo.