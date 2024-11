Giuntoli riapre il mercato della Juventus: “Siamo alla finestra”

Giuntoli riapre il mercato della Juventus: il direttore dell’area tecnica bianconera ha parlato prima della sfida contro l’Udinese. Le sue parole

Come al solito le interviste e questa volta c’è un annuncio di Giuntoli. Di solito, quando si parla prima di ogni match, sono pochi i contenuti reali che vengono fuori. Ma oggi, il direttore dell’area tecnica della Juventus, ha ufficialmente, o quasi, aperto il mercato. Ecco le sue parole a Dazn.

“Sicuramente l’infortunio di Bremer è stato pesante, però abbiamo internamente delle soluzioni valide. Abbiamo avuto anche il problema di gestione delle forze, troppe partite insieme ci hanno fatto sembrare poco brillanti” ha detto sulla gestione della fase difensiva. E poi ecco l’annuncio sull’innesto per il prossimo mese di gennaio.

Giuntoli cerca un difensore: l’annuncio in diretta

“Se ne avessi la possibilità a gennaio? Un difensore centrale. Secondo me in attacco abbiamo la possibilità di far giocare tanti ragazzi, come Nico e Yildiz. Pensiamo che anche Milik possa darci il suo contributo appena rientrerà. Ipotesi Skriniar? Prematuro parlarne, però siamo alla finestra e vediamo cosa succede” ha detto ancora Giuntoli che quindi non chiude in nessun modo le porte ad un possibile innesto dei prossimi mesi. Ne ha bisogno Motta, che ogni domenica deve cercare una soluzione visti i vari e continui infortuni che hanno colpito la sua squadra fino al momento.

E, infine, Giuntoli ha chiuso proprio con delle parole al miele per il tecnico: “Cosa mi colpisce di più? Ha avuto un grande impatto. Abbiamo cambiato molto, siamo partiti anche con un equilibrio di squadra molto importante, prima dell’infortunio di Gleison e quello di altri ragazzi”. Insomma, la Juve esce allo scoperto e dimostra di avere le idee chiare, anche per il futuro. E inoltre non c’è stata, come si poteva anche immaginare, una chiusura su Skriniar: una traccia da seguire quindi quella che porta al difensore slovacco con un passato all’Inter.