“Ha buttato tutto nel c***o, come uomo vale zero”, attacco pesantissimo nei confronti del calciatore: tutto in diretta

Un attacco, nei confronti del calciatore, avvenuto in diretta sul proprio canale ufficiale di “YouTube“. Nel mirino, appunto, l’atleta che in passato ha vestito la maglia bianconera per tantissimi anni. Poi la decisione di provare una nuova esperienza, sempre in Serie A, ma con un’altra maglia. Non una qualunque, ma quella degli acerrimi rivali di sempre della Juventus.

Una decisione che, ovviamente, ha fatto andare letteralmente su tutte le furie i sostenitori bianconeri che hanno sin da subito puntato il dito contro di lui. Nonostante siano passati poco meno di due anni la ferita rimane ancora aperta visto che, per i tifosi, si tratta di un vero e proprio tradimento. Protagonisti di questa vicenda Juan Cuadrado, attualmente all’Atalanta, e lo youtuber Luca Mastrangelo. Quest’ultimo non ha affatto speso parole dolci nei confronti del colombiano.

Juventus, parole forti contro l’ex calciatore: “Non vale niente”

Insomma, Mastrangelo nutre pochissima stima nei confronti del classe ’88. Lo si è capito, sin da subito, dall’attacco avvenuto in diretta sul proprio canale. Uno sfogo che è stato ben accolto dalla maggior parte dei tifosi bianconeri che si sono schierati dalla parte del famoso youtuber, di fede interista. Nessuna stima nei suoi confronti, niente di tutto questo.

“E’ riuscito a buttare via 8-9 anni alla Juventus nel c***o. Una persona che potrebbe andare tutte le volte che vuole allo stadio e venire osannato come un ex che vince molti trofei. Ed ora i tifosi lo odiano perché sei andato all’Inter dove la maggior parte dei supporters non lo volevano“.

Poi Mastrangelo continua dicendo: “Per arruffianarseli fa i saltelli nella terrazza facendo i salti “Chi non salta bianconero è”. Non stava catturando la mia simpatia, ma peggiorava solo la situazione“. Insomma, nessuna stima come uomo visto che lo reputa uno “zero” e nemmeno come persona visto che non gli è mai stato simpatico.

Mastrangelo, inoltre, non è stato affatto l’unico ad esprimere questo tipo di pensiero. “Butti nel c***o la storia con la Juventus per venire un anno all’Inter in cui non giochi mai. Quando l’ho visto saltare al coro contro la Juve mi ha fatto davvero pena. Se lo avessi davanti gli direi: Ma sei scemo? Ma fallo da un’altra parte“.