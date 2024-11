Juve, i tempi si allungano: l’infortunio è più grave, ecco quando tornerà

Altra tegola in casa Juve: si allungano i tempi di recupero del giocatore, l’infortunio è più grave del previsto! Ecco quando può rientrare in campo

La Juve non sta attraversando un momento fortunato né in campo né soprattutto con gli infortuni. Sono diversi i giocatori ai box che costringono Thiago Motta spesso a dover schierare formazioni rimaneggiate o imbottite di giovani. L’ex Bologna non manca mai di ruotare i suoi uomini, a costo di lanciare qualche talento, anche perché il suo mantra è sempre e solo il gruppo, prima di tutto.

Intanto però la situazione va avanti da diverso tempo e se con la Lazio ci aveva pensato un autogol fortunoso (pur giocando quasi l’intera gara in superiorità numerica), mentre con l’Inter il clamoroso 4-4 aveva gettato fumo negli occhi contro Stoccarda in Champions e Parma in serie A sono emersi diversi problemi. Come quello della mancanza di un’alternativa lì davanti con Vlahovic apparso in difficoltà e bisognoso di riposo: le sta giocando tutte dal 1′, non essendoci Milik al momento ai box per un infortunio. Ne avrà ancora a lungo.

Juve in difficoltà, si allungano i tempi di recupero: ecco quando può tornare

Se Motta ha potuto respirare con il ritorno di Koopmeiners, diverso è il discorso per un altro pezzo da novanta della scorsa campagna acquisti che rischia di dover fare compagnia al polacco ancora a lungo in infermeria.

Nico Gonzalez, infatti, si è fermato nei primi minuti dell’epica gara contro il Lipsia, giocata in superiorità numerica dai tedeschi ma comunque vinta dai bianconeri. Si era parlato di un guaio di poco conto per lui, risolvibile in pochi giorni. Nel mirino c’era la sfida contro l’Inter ma tutti sappiamo come è andata: l’argentino non solo non ha recuperato per quel match ma ancora non si intravede un suo rientro. Il problema muscolare al retto femorale della coscia destra è più grave del previsto. I tempi ora si allungano. Quando tornerà?

Nel mirino dell’ex Fiorentina c’è il derby con il Torino, ultima gara prima della sosta. Lo staff medico proverà a metterlo a disposizione di Thiago Motta in vista della stracittadina del 9 novembre. Se così non dovesse essere allora l’argentino tornerà direttamente dopo la pausa dedicata alle nazionali, quando inizierà un altro tour de force che porterà dritti verso il Natale e la fine dell’anno. Il campionato ripartirà sabato 23 novembre con Milan-Juve. Quello è l’appuntamento a cui, salvo clamorose complicazioni, Nico Gonzalez sicuramente parteciperà.