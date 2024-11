Juventus, la vittoria non basta: maxi affare cestinato, è caos

Juventus, la vittoria non basta: maxi affare cestinato per molti tifosi bianconeri. Sui social scoppia un vero e proprio caos. Ecco cosa sta succedendo

La Juve ha vinto. E questo dovrebbe bastare a fare vacillare quei tifosi che in questo periodo sono assai polemici contro Thiago Motta. E invece non è così, perché c’è sempre qualcuno che deve “prendersela” con qualche giocatore.

Uno sport vero e proprio, questo, ormai è diventato. Ma mettiamo le cose in chiaro: non è così solo per i tifosi bianconeri, ma anche nelle altre squadre la situazione è più o meno questa, identica. Insomma, non c’è da stupirsi. O almeno, per meglio dire, non ci sarebbe da stupirsi se nel mirino, dopo la bella vittoria su un campo comunque difficile come quello dell’Udinese, nel mirino ci sia finito Teun Koopmeiners. Sì, la sua prestazione non è stata sufficienti (anche noi nei nostri voti gli abbiamo dato 5,5), ma non possiamo dimenticare che lo stesso veniva da un infortunio alle costole che lo ha messo ko per diverse settimane.

Juventus, tutti contro Koopmeiners

Sì, sui social quello più criticato è stato Koopmeiners. Il centrocampista ex Atalanta, pagato 60 milioni di euro dai nerazzurri, non ha inciso come ci si aspettava. Qui sotto, infine, ecco tutti i commenti contro l’olandese.

60 mln buttati. Tutti a criticare Vlahovic quando sbaglia. Koopmeiners tutto solo ha tirato addosso al portiere — Tony1021 (@Tony102130) November 2, 2024

Ma Vlahovic e Koopmeiners fanno a gara a chi fa piu’ schifo sotto porta? #UdineseJuventus #Juventus #Vlahovic — aalex Copa (@skriptorrr) November 2, 2024

Tre punti fondamentali ✅️

Buonissimo primo tempo per approccio e intensità, non mi è piaciuta l’ultima mezz’ora del secondo(un po’ arruffoni).Buoni segnali da #Thuram (non l’avrei fatto uscire). #Koopmeiners un gol del genere non può sbagliarlo(è la seconda volta). #UdineseJuve — Milena (@MileTrecarichi) November 2, 2024