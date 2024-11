Scambio più 15 milioni: bye bye Juventus, si chiude il sipario

Scambio più 15 milioni di euro. In questo modo dice addio alla Juventus. Ecco la manovra dei catalani per prendere l’obiettivo di Giuntoli

Addio Juve. L’accelerazione potrebbe essere davvero decisiva. E un obiettivo di Giuntoli, uno di quelli maggiormente chiacchierati nel corso dell’estate che da poco ci siamo messi alle spalle, potrebbe prendere una strada decisamente diversa da quella che porta a Torino.

La formula potrebbe essere quella giusta: 15 milioni di euro più il cartellino di un giocatore che potrebbe molto presto cambiare casacca anche perché, al Barcellona, non ha al momento spazio. Sì, proprio il Barcellona di Flick, una squadra che al momento gira a meraviglia e che ha ampi margini di miglioramento soprattutto andando a vedere quella che è l’età media, ha messo nel mirino – secondo quanto scritto da El Nacional – uno degli esterni offensivi più importanti in Europa e che anche la Juve aveva cercato di prendere.

Scambio più 15 milioni: assalto Barcellona ad Adeyemi

I catalani vogliono Adeyemi del Borussia Dortmund. E sono pronti all’offerta già a gennaio mettendo sul piatto il giocatore spagnolo che è chiuso da quei giovanotti che stanno facendo faville in Spagna. Ferran Torres, con Flick, sta davvero giocando con il contagocce e quindi un addio è chiacchierato già da diverso tempo. E nelle prossime settimane si potrebbe materializzare.

E il Borussia? Al momento non sembra proprio essere così propenso ad accettare, ma sappiamo benissimo che tenere un giocatore dentro la rosa un po’ scontento (difficile dire di no al Barcellona, lo sappiamo tutti), potrebbe essere controproducente per tutti. Quindi alla fine i gialloneri di Germania potrebbero anche decidere di accettare l’offerta che nella parte economica potrebbe anche essere livellata verso l’alto. E in questo modo di possibilità per la Juventus di prendere quel giocatore che Giuntoli ha corteggiato per molto tempo non ce ne sarebbero più. Un vero e proprio peccato, perché Adeyemi era uno di quelli che avrebbero potuto fare la differenza. Partita chiusa con largo anticipo però.