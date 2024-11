Se ne va un senatore, ok arrivato per l’addio a gennaio

Manca ancora molto all’apertura ufficiale del calciomercato ma la Juventus ha già in mente quali mosse attuare per migliorare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’infortunio di Gleison Bremer, che resterà fuori per tutto il resto della stagione, costringerà la Juventus a mettere mano al portafoglio per andare a chiudere un colpo in entrata per quello che riguarda la difesa.

Non ci saranno però solamente acquisti per quello che riguarda la Juventus che dovrà anche sfoltire la rosa a disposizione di Thiago Motta andando a cedere quei giocatori che hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione o che stanno faticando ad inserirsi al meglio negli schemi dell’ex allenatore del Bologna. La finestra di trattative invernale potrebbe essere il momento dell’addio per un senatore bianconero che in questa prima parte di stagione sta facendo molta fatica a raggiungere i suoi livelli.

Juventus, addio in vista per un senatore: siamo già ai saluti

Momento difficile in casa Juventus per Danilo con il difensore brasiliano che, dapprima ha fatto molta fatica a trovare spazio alla corte di Thiago Motta ed ora sta offrendo prestazioni non all’altezza di quanto fatto vedere in passato.

Il difensore è spesso rimasto in panchina durante le prime uscite stagionali con Thiago Motta che gli ha preferito i compagni di reparto. Ora, complice anche l’assenza di Bremer, il tecnico italo-brasiliano ha spesso mandato in campo il centrale brasiliano che però, sia contro l’Inter che contro il Parma ha fatto molta fatica ad esprimersi sui suoi abituali livelli.

Il contratto di Danilo con la Juventus è in scadenza nel giugno del 2025 ma c’è una clausola che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Una clausola che il calciatore vorrebbe togliere per valutare l’addio a costo zero al termine della stagione. Non è però da escludere che il giocatore possa dire addio già a gennaio nel caso in cui i bianconeri dovessero trovare un sostituto all’altezza durante la prossima sessione di mercato.

Sulle tracce dell’ex Real Madrid e Manchester City ci sono diversi club di MLS e del campionato saudita ma l’intenzione di Danilo è quella di giocare ad alti livelli almeno un’altra stagione per cercare di arrivare pronto al mondiale del 2026 al quale ha tutta l’intenzione di partecipare con la nazionale brasiliana.