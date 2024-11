“Torna Allegri”, annuncio clamoroso in Serie A

Si fanno più intense le voci di un possibile ritorno in Serie A per Max Allegri: l’ex tecnico potrebbe tornare ad allenare a pochi mesi dall’esonero dalla Juventus

Sarà un caso di nostalgia canaglia, ma in Serie A in molti stanno negli ultimi tempi ripensando a Max Allegri con grande rimpianto. Il tecnico livornese, bistrattato negli ultimi anni per i risultati, non eccezionali, raggiunti con la Juventus, ma soprattutto per un gioco ‘sparagnino’ attaccato dalla maggior parte degli addetti ai lavori, si sta prendendo in queste settimane le sue rivincite. A livello nazionale, con tante squadre più interessate a difendere che non attaccare, ma anche a livello locale, con molti tifosi juventini che in questo momento starebbero rivalutando il suo lavoro, alla luce delle difficoltà di Thiago Motta.

Arrivato a Torino come un nuovo profeta pronto a regalare alla Juventus trofei, vittorie e spettacolo, fino a questo momento Motta si è rivelato una delusione per molti tifosi. Se a tratti si sono viste notevoli differenze rispetto alla squadra del passato, con sprazzi di gioco moderno ed europeo che hanno deliziato i palati più raffinati, nel concreto la squadra bianconera fin qui, al di là di qualche clamoroso exploit (come a Lipsia o a Milano contro l’Inter) ha dimostrato lacune molto importanti su tutti i fronti. E soprattutto ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto.

Se a dieci giornate dall’inizio del campionato ti ritrovi già a 7 punti di distacco dalla vetta, è chiaro che in un ambiente come quello juventino il giudizio non potrà essere positivo. Anche per questo motivo il partito dei nostalgici di Allegri sta crescendo di giorno in giorno, e c’è chi, anche tra la carta stampata, invoca con forza il suo nome, regalando speranze sempre più concrete per il più incredibile dei ritorni.

Allegri torna alla Juventus, svolta clamorosa: spunta la notizia che divide i tifosi

Che il tecnico livornese possa presto trovare panchina non sarebbe poi così strano, visto che in Serie A sono diverse le big che fino a questo momento hanno deluso, Milan e Roma su tutte. L’ipotesi di un Allegri-ter alla Juventus è obiettivamente molto più difficile da veder realizzata per tanti motivi.

Eppure, voci di corridoio sempre più insistenti raccontano di una serie di rimpianti, almeno in una parte dell’ambiente bianconero, e oggi sta crescendo il partito di coloro che vedrebbero bene un ritorno dell’allenatore di cinque scudetti sulla panchina della squadra più titolata d’Italia.

A promuovere il clamoroso ribaltone è stato in particolare Giuseppe Falci, giornalista del Corriere della Sera. Dopo l’ennesima prestazione complicata da parte della Juventus di Motta, peraltro allo Stadium e contro una neopromossa, l’altalenante Parma di Pecchia, il noto cronista è infatti esploso su Twitter, invocando un’immediata reazione da parte della dirigenza: “La difesa è un colabrodo, gli errori tecnico sono sotto gli occhi di tutti, l’attacco è insufficiente. Questa Juve è un disastro“.

Riportando in auge un vecchio diktat juventino, quello per cui la squadra bianconera non deve vincere e divertire, ma vincere e basta, a ogni costo, Falci ha quindi lanciato un appello stavolta condiviso da tantissimi tifosi: “Per favore ridateci Allegri”.