20 milioni per il vice Vlahovic: arriva dalla Serie A

Per la Juventus, sarà fondamentale, per il prosieguo della stagione, un vice Vlahovic: i bianconeri pensano a un attaccante dalla Serie A, che vale circa 20 milioni

Tutte le rivoluzioni hanno bisogno di un certo tempo per essere compiute e messe in atto. Così, si sapeva che i grandi stravolgimenti che avevano riguardato la Juventus in estate avrebbero potuto non dare risultati immediati. L’inizio di stagione dei bianconeri è stato altalenante, con sprazzi di gioco e di mentalità positivi, che si sono alternati ad alcuni momenti di difficoltà, a chiarire che la scalata di Thiago Motta e soci non è facile.

Al fisiologico adattamento della squadra ai suoi dettami, si aggiungono gli infortuni, che stanno limitando le rotazioni del tecnico. E che stanno costringendo spesso e volentieri qualcuno degli elementi chiave a sforzi supplementari. Come Dusan Vlahovic, che là davanti dovrà cantare e portare la croce fino a Natale.

Il serbo ha risposto fin qui con numeri discreti, anche se, come sempre, non risultando sempre particolarmente brillante. Un motivo in più per la Juventus per cercare un vice sul mercato all’altezza. Ci sarà il ritorno in campo di Milik verso fine dicembre, è vero, ma il polacco non da’ garanzie fisiche e dunque Giuntoli sarebbe orientato a trovare un altro attaccante per fare da cambio a Vlahovic. Si guarda, in particolare, al mercato del campionato di Serie A e a un profilo in grande crescita nelle ultime settimane.

Juventus, è Bonny il vice Vlahovic: ma la strada è in salita

Il Parma, ultima squadra a giocare allo ‘Stadium’, ha destato un’ottima impressione, mostrando di valere più della classifica che ha. E mettendo in grossa difficoltà la Juventus, anche grazie ai movimenti di Ange-Yoan Bonny.

Il francese non è un bomber a tutto tondo, ma riesce a fare reparto con e per la squadra. Grazie a lui, i talentuosi esterni del Parma hanno messo a ferro e fuoco la difesa, creando non pochi problemi. E i ducali sono usciti dallo Stadium con un prezioso pari per 2-2.

Bonny è piaciuto molto a Giuntoli e al resto dello staff. La Juventus vorrebbe provarci per gennaio, ma non sarà facile strapparlo agli emiliani, che puntano molto su di lui per la salvezza. La richiesta è di 20 milioni di euro, difficile che il Parma possa acconsentire a cifre inferiori o a un prestito oneroso con successivo riscatto.