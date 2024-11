Calciomercato Juventus, proposta da urlo: 6 milioni a stagione per il bomber

Accordo trovato per il bomber. Arriverebbe alla Juventus con un stipendio di 6 milioni di euro. I dettagli della situazione.

Jonathan David, attaccante classe 2000 e punta di diamante della nazionale canadese, sta diventando uno dei nomi più chiacchierati in vista del prossimo calciomercato. Con il contratto in scadenza con il Lille, il bomber canadese è pronto a fare il salto verso un top club europeo, ma le sue richieste economiche non sono da poco: il giocatore, infatti, chiederebbe uno stipendio annuale di 6 milioni di euro, oltre a una commissione di 10 milioni per l’agente al momento della firma.

Secondo quanto riportato dal giornalista ‘Marco Barzaghi’, le cifre richieste da David mettono la Premier League in una posizione di vantaggio, dato che il campionato inglese potrebbe soddisfare le ambizioni economiche dell’attaccante. Tuttavia, Inter e Juventus sono alla finestra, monitorando la situazione con interesse. Entrambe le squadre italiane vedono in David un possibile rinforzo ideale: giovane, con un forte senso del gol e con esperienze internazionali che lo rendono pronto per il grande palcoscenico.

6 milioni di stipendio per David: così arriva il nuovo bomber

Le richieste del canadese rappresentano senza dubbio un ostacolo per i club italiani, che stanno già affrontando limitazioni di budget. Inter e Juventus potrebbero quindi considerare alternative per rinforzare il reparto offensivo, ma è anche possibile che provino a negoziare una soluzione vantaggiosa per assicurarsi un talento così promettente.

La situazione attorno a Jonathan David è particolarmente interessante per via della sua scadenza di contratto, che lo rende un’opportunità allettante a parametro zero. Tuttavia, il profilo economico richiesto dal canadese rappresenta un impegno sostanziale, soprattutto per le squadre italiane. La domanda di 6 milioni di euro a stagione, insieme alla commissione di 10 milioni per l’agente, spinge infatti il costo complessivo dell’operazione su livelli più vicini a quelli del mercato della Premier League, piuttosto che a quelli della Serie A.

La Juventus e l’Inter, entrambe a caccia di un attaccante in grado di garantire gol e freschezza, stanno valutando come poter competere con i club inglesi. La Juventus, in particolare, sta cercando di rafforzare il reparto offensivo per affiancare o, eventualmente, sostituire i suoi attuali attaccanti, con Dusan Vlahovic che potrebbe attirare offerte importanti dai top club europei. In quest’ottica, David rappresenterebbe un acquisto strategico, poiché il canadese, oltre a essere giovane, ha mostrato qualità da attaccante completo, con capacità di inserimento e finalizzazione.