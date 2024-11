Clamoroso Juventus, bocciato dopo il provino: affare saltato sul gong. La dirigenza bianconera non lo considera adatto al club

La Juve lo ha bocciato dopo qualche giorno di provino. Niente da fare, a quanto scritto da tuttojuve.com non ci sono possibilità che il giovane attaccante possa rimanere dentro il club bianconero.

Parliamo di un ragazzino che si è allenato con i pari età bianconeri ma che non ha dimostrato di essere all’altezza, almeno stando al sito citato prima.

Calciomercato Juventus, Jereb non convince

“Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione – scrivono i colleghi – il giovane attaccante classe 2009 David Jereb – ambito anche dalla Roma – si è allenato per qualche giorno con la Juventus, ma il ragazzo che gioca attualmente nel Domzale non è considerato un profilo pronto e adatto dalla dirigenza bianconera”. Questione di scelte, ovviamente, e di punti di vista.

Succede a questa età che un club ti consideri fondamentale e qualche altro invece non ti vede. Questo è il caso, evidente, che ogni club ha la necessità di fare le proprie scelte nel migliore dei modi. E chissà, magari il classe 2009 potrebbe adesso tentare la fortuna a Trigoria visto che anche i giallorossi lo avrebbero messo nel mirino. Di certo le qualità ci sono altrimenti né la Juventus e nemmeno i giallorossi ci avrebbero fatto un pensiero. Poi, tra i giovani, decidono i dirigenti che lavorano nell’ambito, alcune volte sbagliano, altre volte vedono in qualcuno delle qualità che nessuno vede. Quindi la carriera del giovanissimo attaccante potrebbe iniziare lo stesso. Parliamo di un quindicenne, non lo dimentichiamo, che potrebbe anche esplodere da un momento all’altro e far “mangiare le mani” alla Juventus. Per il momento, comunque, la decisione è questa e non si torna indietro.