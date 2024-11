Duello Scudetto bollente: festa Juventus, fumata rossonera

Calciomercato Juventus, il duello scudetto con il Napoli si potrebbe anche spostare sulle operazioni. Ecco la situazione per gennaio

Ieri sera prima della sfida contro l’Udinese, Cristiano Giuntoli ha candidamente ammesso che la Juventus cerca un difensore per la prossima finestra di mercato, quella di gennaio. L’assenza di Bremer dentro la rosa di Thiago Motta è pesantissima, e un innesto serve, eccome.

I nomi che sono usciti sono tutti importanti: da Skriniar del Psg a Dragusin del Tottenham ad esempio. Entrambi non stanno trovando lo spazio che si aspettavano dentro i rispettivi club e quindi un’uscita in prestito ci potrebbe stare. Ma è un altro elemento che stuzzica l’attenzione della Juve e non solo: su di lui, secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, ci sarebbe anche il Napoli, alla ricerca di un altro difensore da inserire nella rosa.

Calciomercato Juventus: duello scudetto col Napoli per Tah

“Un profilo su cui si sono concentrate le attenzioni è Tah, colonna del Bayer Leverkusen, classe 1996. Il centrale ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2025. Insomma un altro potenziale parametro zero, sul quale però c’è una bella concorrenza. Sempre in Bundesliga il Bayern Monaco ci sta pensando seriamente ma su di lui anche la Juventus sta facendo qualche ragionamento”: questo si legge sul sito citato prima a proposito del Napoli.

Ma in tutto questo c’è da dire che la Juventus da diverso tempo è sulle tracce del difensore e magari con un investimento minimo, visto che il Leverkusen lo potrebbe perdere a parametro zero a giugno, Giuntoli potrebbe riuscire a fare il colpaccio. Tah, che ha dimostrato nel corso di questi ultimi anni di essere un difensore roccioso, che anche in Europa si fa valere, è forse il migliore di quelli che la Juve sta corteggiando per ora in vista anche di un futuro dentro al club. Il rapporto qualità-prezzo sarebbe ottimo e occhio quindi al possibile colpo di coda bianconero. Il Bayern come al solito in Germania potrebbe prendersi tutti, ma in questo specifico caso tutto sta alla possibilità bianconera di giocare in anticipo.