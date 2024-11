La Juve ci prova: inserimento deciso sulla stella della Serie B

La Juventus guarda in Serie B per gli eventuali rinforzi del mercato di gennaio con i bianconeri pronti a chiudere un colpo a sorpresa.

L’ultimo periodo non facile della Juventus sta portando la dirigenza bianconera a guardarsi intorno per cercare di rinforzare il proprio organico già in vista di gennaio.

A due mesi dall’apertura del mercato di gennaio, la Juventus è già al lavoro per cercare di chiudere un affare che possa andare a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Un colpo che ha già ricevuto il benestare del tecnico italo-brasiliano che è in costante contatto con la dirigenza bianconera per cercare di capire dove agire per sistemare l’organico. La Juventus guarda con attenzione in Serie B con l’idea di portare a Torino una delle stelle del campionato cadetto.

Juventus, nel mirino un big della Serie B: affare per gennaio

Domenico Berardi torna di nuovo nel mirino della Juventus. L’attaccante, classe 1994, potrebbe andare a prendere il posto in rosa di Milik, centravanti polacco che in questa prima parte della stagione ha avuto grandi problemi dal punto di vista della condizione fisica. L’ex Napoli potrebbe salutare in inverno con Thiago Motta pronto a sostituirlo con il calciatore del Sassuolo.

Classe 1994, Domenico Berardi è rimasto al Sassuolo nonostante la retrocessione per via del grave infortunio che lo ha colpito nel finale dello scorso campionato. Completamente recuperato, l’attaccante è tornato a completa disposizione di Fabio Grosso che lo ha già mandato in campo in più di un’occasione ricevendo da subito un contributo decisivo da parte del giocatore.

Durante una recente intervista Domenico Berardi ha affermato di voler giocare in Champions League e di essere pronto per il grande salto. L’attaccante mancino potrebbe cambiare squadra durante il mercato di gennaio tornando in Serie A con la Juventus che appare una delle squadre più interessate al suo cartellino. La concorrenza però non manca ed i bianconeri dovranno fare in fretta per assicurarsi il nazionale azzurro.

L’Atalanta si è fatta avanti con il Sassuolo per il giocatore, pronta a fare un tentativo già durante il mercato di gennaio. Una destinazione che potrebbe essere gradita alla punta desiderosa di rimettersi in gioco in Serie A per provare a riconquistare una maglia in nazionale. Luciano Spalletti ha più volte affermato di non chiudere le porte a nessuno e sa di dover aspettare l’attaccante esterno che ha dato molto alla maglia azzurra negli ultimi anni.