Milan-Juve esplosivo: affare da 25 milioni di euro

Milan-Juve esplosivo. Le due grandi ‘storiche’ rivali potrebbero nuovamente incrociarsi in vista della finestra di mercato invernale. Per chi?

Le ‘nuove’ pervenute dallo Stadio Friuli di Udine, denominato anche Bluenergy Stadium, sono almeno due. La Juventus di Thiago Motta è ritornata alla vittoria e che lo ha fatto senza subire reti.

Non novità di poco conto se si tiene conto della ‘pareggite’ che sembrava avesse attanagliato i bianconeri oltretutto colpevoli di aver incassato una valanga di reti frutto, soprattutto, di clamorosi errori difensivi. Udine, e l‘Udinese, non hanno certo risolto i problemi del tecnico italo-brasiliano, apparso nel post-gara contro i bianconeri friulani decisamente più sereno rispetto al dopo-gara contro il Parma. Piccoli passi avanti, ma il cammino da compiere è ancora lungo nonché lastricato di dubbi non ancora del tutto fugati. Martedì 5 novembre ritornerà la Champions League con la trasferta in terra di Francia. Ad attendere la Juventus il Lille di quel Jonathan David oggetto del desiderio bianconero nonché di metà dell’Europa del calcio che conta.

Milan-Juve esplosivo: arriva anche Tomori

Il tema attaccante, come vice-Vlahovic o, in proiezione futura, come sostituto dell’attaccante serbo, rimane sempre un capitolo aperto nei pensieri di Cristiano Giuntoli. L’infortunio di Gleison Bremer ha, però, messo la necessità di un difensore centrale avanti a tutte le altre.

Edoardo Mecca, insider bianconero, sul suo profilo X. ha postato un nome per la Juventus in vista del mercato di gennaio: “Tra i nomi monitorati per il mercato di gennaio dalla Juve ci sarebbe anche quello di Tomori“. Prestito con obbligo di riscatto sui 25 milioni potrebbe rappresentare la formula giusta per chiudere l’affare. Fikayo Tomori, classe 1997, difensore inglese con cittadinanza canadese di origini nigeriane del Milan e della nazionale inglese, ritroverebbe in bianconero il suo ex compagno a Milanello, Pierre Kalulu. Un difensore, forse due, a gennaio qualora il momento buio di Danilo dovesse ‘pericolosamente’ proseguire.

Gennaio si avvicina e Cristiano Giuntoli prova a ‘riparare’ la sua Juventus. A cominciare dalla difesa.