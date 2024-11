Torna alla Juventus, è lui il prescelto per gennaio

Clamorosa possibilità per la Juventus nel mercato di riparazione: i bianconeri potrebbero riportare questo calciatore a Vinovo dopo anni.

Mancano ancora circa due mesi all’inizio della cosiddetta sessione di riparazione, ovvero all’apertura del calciomercato di gennaio che permetterà alle varie squadre di Serie A di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Una finestra spesso priva di colpi costosi e di investimenti top, ma molto utile per sistemare quelle lacune evidenti nelle rose.

La Juventus è senza dubbio uno di quei club che attendono con maggiore ansia l’apertura del mercato di gennaio, tanto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli già in queste settimane si è attivato per non farsi trovare impreparato alla finestra in questione. In particolare i bianconeri hanno bisogno di un rinforzo di primo piano in difesa, reparto attualmente in difficoltà e con poche scelte a disposizione.

Tutta colpa dell’infortunio grave capitato a Gleison Bremer, il centrale brasiliano e leader della difesa juventina. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, causata da una torsione irregolare dell’articolazione durante Lipsia-Juventus di Champions. Urge un sostituto, anche parziale, dell’ex centrale del Torino. Già alcuni nomi sono finiti sul taccuino di Giuntoli, ma occhio alle sorprese last-minute.

Il sostituto di Bremer è un ritorno di fiamma: può arrivare in prestito

Negli ultimi giorni si sono fatti diversi nomi da accostare alla Juventus per rimpolpare la difesa: dall’ex interista Milan Skriniar, esubero del PSG, fino a Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, vista la scadenza contrattuale imminente del centrale tedesco. Ma la soluzione migliore potrebbe essere un gradito ritorno a Vinovo, di un calciatore che conosce molto bene l’ambiente bianconero.

Secondo Sportmediaset l’idea sarebbe quella di riportare Radu Dragusin alla Juve. Ovvero il difensore rumeno classe 2002, esploso nella Next Gen bianconera ma oggi nelle fila del Tottenham. Un centrale roccioso e già di buona esperienza, che la Juve ai tempi fece debuttare in prima squadra con coraggio, per poi prestarlo a Salernitana e Sampdoria. Infine la cessione al Genoa a titolo definitivo, prima del trasferimento per ben 25 milioni agli Spurs un anno fa circa.

Dragusin però non ha mai conquistato una maglia da titolare con il Tottenham; in questa stagione ha giocato finora solo 6 partite tra campionato e coppe, senza scalare le gerarchie difensive. Ecco allora l’inserimento della Juve, che tenterà di riportare Dragusin in Serie A con la formula del prestito, qualora lo spazio per il 22enne in Premier continuasse ad essere scarso da qui a gennaio.

Fu Andrea Pirlo, nella stagione 2020-2021, a dare fiducia all’allora giovanissimo Dragusin, inizialmente visto come terzino destro. L’esperienza accumulata da centrale lo hanno trasformato in uno dei difensori più interessanti e dinamici del panorama europeo.