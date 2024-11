15 milioni, Thiago Motta vuole il suo pupillo

15 milioni di euro per arrivare al pupillo di Thiago Motta in vista del calciomercato di gennaio. Un colpo fortemente voluto dal tecnico che vuole sistemare la propria difesa.

La vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese ha rilanciato la Juventus che ora si concentra sulla Champions League per cercare di riscattare la sconfitta contro lo Stoccarda che ha frenato la corsa degli uomini di Thiago Motta in campo europeo.

Nel frattempo la società è al lavoro per cercare di trovare quei rinforzi necessari a sistemare la rosa a disposizione del tecnico. Il primo obiettivo è senza dubbio quello di reperire un difensore affidabile che possa prendere il posto dell’infortunato Bremer. Il brasiliano sarà fuori fino al termine della stagione ed al suo posto potrebbe arrivare un pallino di Thiago Motta. La dirigenza infatti guarda in Serie A per rinforzare il reparto arretrato, pronta a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro.

Juventus, 15 milioni sul mercato per arrivare al pallino di Thiago Motta

La Juventus ha messo nel mirino Jhon Lucumì, difensore mancino del Bologna che durante la scorsa stagione ha trovato spesso spazio alla corte di Thiago Motta. Il colombiano, punto di forza della squadra di Vincenzo Italiano, potrebbe raggiungere i bianconeri a gennaio a fronte di una proposta da circa 15 milioni di euro.

Molto dipenderà da quella che sarà la posizione di classifica del Bologna in Champions League alla riapertura del calciomercato. Nel caso in cui i rossoblu fossero ormai fuori dalla lotta per un posto nei playoff, la dirigenza potrebbe dare l’ok alla partenza del difensore mancino per fare cassa da subito e sistemare i conti.

Difficilmente invece Vincenzo Italiano darà l’ok alla cessione del colombiano nel caso in cui i rossoblu avessero ancora le possibilità di raggiungere un posto al prossimo turno di Champions League. Al momento Lucumì è un titolare inamovibile della squadra di Italiano che lo schiera sempre al fianco di Beukema, centrale olandese che piace molto a Thiago Motta.

Lucumì rappresenterebbe il sostituto ideale di Bremer in casa Juventus con il colombiano che è molto potente fisicamente ed uno dei migliori marcatori difensivi in Serie A. La concorrenza non manca di certo con altre grandi squadre, dall’Inter alla Roma che seguono il gioiello del Bologna. La sua partenza, però, sarà strettamente legata alle chance di qualificazione del Bologna alla fase eliminatoria della Champions League con i rossoblu che vogliono fortemente proseguire il proprio sogno.