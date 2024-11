Altro che nuovo ciclo: la Juventus lo congeda subito. Impossibile andare avanti in questo modo. Le valutazioni sono in corso

Ci si aspettava di più dopo la promozione dalla Primavera. Ci si aspettava di più da un uomo che sa bene cos’è il mondo della Juventus: servono, a tutte le latitudini, i risultati. Da quelli non si scappa in nessun modo, da quelli tutti passano.

Dalla Prima Squadra alle giovanili la scelta dei tecnici è fondamentale dentro un club come quello bianconero. E tutti devono sapere di dover dare il massimo per salvare il posto di lavoro. Forse è brutto dirla in questo modo ma è la verità, e anche le stelle, i campioni che hanno fatto la storia della squadra quando passano in un altro ruolo dentro la società, sono a rischio. Ora, è evidente che in questo articolo non parliamo ovviamente di Thiago Motta – che nonostante alcuni risultati un po’ così le sue cose le sta facendo – ma di Paolo Montero, che dalla Primavera come detto è stato promosso alla Next Gen, la seconda squadra che milita in C dopo due partite anche sulla panchina dei bianconeri dopo l’esonero di Allegri.

Altro che nuovo ciclo: Montero a rischio esonero

La Next Gen come sappiamo gioca nel girone C, quello oggettivamente più difficile, ma questo non giustifica un avvio di stagione troppo brutto per essere vero. Ultimo posto in classifica e secondo Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport delle attente riflessioni sul futuro sono in corso.

“La posizione di Montero sulla panchina della Juventus Next Gen resta in bilico: valutazioni attente non solo sull’operato del tecnico, ma su cosa il club può fare per risollevare la situazione della seconda squadra, attualmente ultima nel girone C di Serie C”. Insomma, futuro a rischio e una decisione dovrebbe arrivare nello spazio di pochissimo tempo. Montero sta facendo male, è sotto gli occhi di tutti e come detto nessuno forse si aspettava questo avvio clamoroso al contrario. Ecco perché si potrebbe consumare un addio. Con dei rimpianti, senza dubbio, per quello che è il difensore ha fatto da giocatore. Ma no per il resto.