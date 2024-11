Colpaccio Juventus dal Real Madrid: chiesto il prestito secco

Colpaccio Juventus dal Real Madrid: i bianconeri hanno chiesto il prestito secco. Certo, si tratta di un’operazione non nell’immediato. La situazione

Dal Real Madrid alla Juventus. O almeno così sperano i bianconeri che guardano al futuro, anche se forse un centravanti servirebbe nella sessione invernale del mercato, soprattutto se non dovesse riuscire a recuperare per bene Milik.

Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, giornalista esperto di calciomercato, la Juve guarda con particolare attenzione al futuro. Sì, perché il profilo che sta vedendo fuori in queste ultime ore non potrebbe, per via di una questione sul tesseramento degli extracomunitari, atterrare a Torino nei prossimi mesi. Si dovrebbe attendere, quale questa notizia venisse confermata, il prossimo mese di giugno, quindi la stagione 2025-2026. Ma poco cambia, soprattutto per quelle che sono le qualità del giocatore, che sarebbe cercato anche dal Tottenham.

Dal Real alla Juventus, interesse per Endrick

“Il Tottenham e la Juventus stanno valutando il prestito dell’attaccante diciottenne Endrick del Real Madrid”. Boom. Questo mettere nero su bianco il giornalista citato prima, aprendo senza dubbio uno scenario interessante per la prossima stagione. Endrick, l’altro brasiliano inserito nella rosa dei Blancos la passata estate, sta trovando poco spazio con Carlo Ancelotti. Evidente che non ci sono da spiegare nemmeno così tanto i motivi, visto che lì davanti il Real ha gente del calibro di Mbappé, Vinicius e Rodrygo.

Il poco spazio quindi, relativo senza dubbio anche al prossimo anno (nessuno dei tre citati prima dovrebbe cambiare aria) allora apre a questa possibile operazione da tenere sotto stretta osservazione. Anche perché dentro la Juventus potrebbe andare via Vlahovic, lo sappiamo, ed è inutile nasconderlo: nel caso non arrivasse un accordo per il rinnovo contrattuale allora il serbo potrebbe essere ceduto ad un anno dalla scadenza, per non perderlo ovviamente a zero. In poche parole le grandi manovre sono iniziate, non solo per gennaio ma anche per l’anno prossimo. Le squadre, quelle importanti, si muovono con largo anticipo.