Difensore da capogiro: nel 2025 arriva a zero alla Juve

Alla Juve serve puntellare la difesa nell’immediato e in prospettiva: nel 2025 i bianconeri mettono nel mirino un grande colpo a parametro zero, affare clamoroso

Il sabato di campionato ha restituito un po’ di sorriso alla Juventus, che ha trovato una preziosa vittoria a Udine per 2-0, con una prestazione molto positiva nella prima parte di gara. Un po’ più in sofferenza nel secondo tempo, ma riuscendo a tenere botta e soprattutto tornando a tenere la porta inviolata. Ma le difficoltà difensive del momento rimangono.

L’assenza di Gleison Bremer sta pesando oltremodo negli equilibri in retroguardia dei bianconeri. Che avevano iniziato con un vero e proprio bunker, ma adesso subendo molto di più le iniziative avversarie, fino ai sei gol incassati tra Inter e Parma in 180 minuti appena. Per ritrovare solidità, aspetto fondamentale per tenersi in alto in classifica, ci sarà molto da lavorare, per adesso, prima di poter fare ricorso al mercato.

Giuntoli è stato chiaro, a gennaio il difensore è una priorità della Juve, il direttore tecnico lo ha ribadito per l’ennesima volta nel prepartita in Friuli ai microfoni di ‘DAZN’. Per le mosse di mercato invernali, dunque, si partirà da lì, cercando un giocatore che possa fare al caso di Thiago Motta e anche rispondere a una serie di parametri economici. Niente da fare per l’attaccante, con la Juventus che proverà a trovare altre soluzioni per far rifiatare Vlahovic, tra eventuali ‘falsi nove’ da schierare come Nico Gonzalez e Yildiz, oppure con il rientro di Milik. Un colpo là davanti si attuerebbe solo in condizioni di necessità totale.

Juve che però guarda anche al futuro e non solo a gennaio. Sempre per la difesa, dove oltretutto a fine anno Danilo andrà via, si pensa a un clamoroso parametro zero in estate.

Juve, che idea: tutto su Van Dijk a parametro zero

Virgil Van Dijk sta vivendo ancora una volta una grande annata al Liverpool. Ma sembrano esserci sempre meno spiragli per il rinnovo dell’olandese, che a fine stagione esaurirà il suo contratto.

A luglio, Van Dijk compirà 34 anni, ma sembra ancora in grado di fornire diverse stagioni di alto profilo. Esperienza e fisicità a secchiate per la difesa bianconera, nel caso in cui il colpo venisse tramutato in realtà, anche se c’è da considerare l’interesse di diversi top club e anche un ingaggio che dovrebbe essere rivisto al ribasso, visti gli attuali 10 milioni di euro circa guadagnati.