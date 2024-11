Motta bussa a casa Simeone: lo stanno facendo sul serio

Thiago Motta è pronto a bussare in casa di Diego Simeone: la Juve vuole mettere su la trattativa con l’Atletico Madrid, i bianconeri vogliono fare sul serio

Nuovi obiettivi di mercato all’orizzonte per la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta che è già proiettata a come intervenire nelle prossime sessioni di mercato. Dopo aver speso più di 150 milioni di euro la scorsa estate, il dirigente bianconero vuole ancora rinforzare la squadra a partire da gennaio, su indicazione del proprio allenatore che ha fornito una serie di urgenze su dove la rosa è maggiormente carente.

Di sicuro c’è in lista un nuovo attaccante, in quanto Dusan Vlahovic sta praticamente giocando allo sfinimento a causa dell’infortunio di Arek Milik e della mancanza di alternative da parte dell’ex tecnico del Bologna. Manca una terza punta in rosa alla Juve e con tutte queste competizioni da affrontare probabilmente era il caso (la scorsa estate) di prendere un altro attaccante, specialmente considerando i problemi del polacco già noti all’epoca. Il mese di gennaio può essere quello giusto per porre rimedio, sperando non sia troppo tardi.

La Juve va dall’Atletico: vuole il top player! I dettagli

Oltre il reparto avanzato, a Thiago Motta non dispiacerebbe avere qualche innesto di spessore in altre zone del campo, specialmente se dovesse arrivare un top player assoluto che in questo momento desidera cambiare aria in quanto in difficoltà nel suo attuale club. Proprio per questo Motta e la Juve sono pronti a bussare alla porta dell’Atletico Madrid e del “Cholo” Simeone.

Nella capitale spagnola gioca quel Rodrigo De Paul che da anni è un vero e proprio oggetto del desiderio per i dirigenti bianconeri. Sin da quando il giocatore militava all’Udinese ed è stato protagonista per diverse stagioni in serie A. Dopo l’addio al Friuli, per approdare all’Atletico, il fantasista ha continuato ad essere monitorato dalla società piemontese e non si può dire che la sua situazione con i colchoneros sia idilliaca. Diverse le criticità emerse.

L’argentino non riesce ad essere continuo e strappare una maglia da titolare fissa, anche per la grande concorrenza che c’è nella seconda squadra di Madrid. Specialmente in questa stagione, De Paul sta trovando diverse difficoltà di continuità. Per questo motivo strizzerebbe l’occhio ad un addio e anche ad un ritorno in Italia dove ha sempre fatto bene. La Juve lo ha messo nel mirino e segue con interesse la situazione. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un primo contatto tra le parti per mettere su una trattativa che potrebbe far felici tutte le parti in causa. Sono attesi sviluppi, ma c’è da capire se l’Atletico lo libererà già a gennaio. Altrimenti se ne riparlerà in estate.