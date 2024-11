Pogba-Juve, l’annuncio arriva a fine partita

Un annuncio a fine match che riguarda, da vicino, Paul Pogba: così il pilastro della Juve ha lanciato un messaggio al francese

Paul Pogba sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. Dopo la positività al testosterone che lo ha portato ad incassare una maxi squalifica, il centrocampista francese è tornato al centro delle voci della ribalta. È successo tutto in poche ore ed i fan bianconeri proprio non si aspettavano quanto accaduto.

A 31 anni, rifiutato in più occasioni il patteggiamento, Pogba è pronto a tornare il prossimo marzo. È stato uno dei più forti al mondo ma dopo diverso tempo lontano dal rettangolo verde, c’è grande curiosità per capire come tornerà e se le prestazioni dell’ex Manchester United saranno sovrapponibili a quelle di un tempo. Ad ogni modo la Juventus è andata avanti, ha fatto mercato soprattutto a centrocampo la scorsa estate arrivando a segnare un punto di svolta con una serie di importantissimi acquisti. Investimenti del calibro di Douglas Luiz, Koopmeiners e Khephren Thuram.

Se i primi due hanno fatto spesso e volentieri fatica anche a causa di qualche acciacco fisico di troppo che ne ha limitato l’utilizzo. Il figlio di Lilian si è attestato, invece, subito come uno dei pilastri imprescindibili per Thiago Motta. La nuova Juventus plasmata dall’ex allenatore del Bologna ha un’identità ben precisa, lo si è visto anche in occasione dell’ultima vittoria di forza in casa dell’Udinese.

Lo ha detto davvero: “Ho fatto come Pogba”

A tal proposito Khephren Thuram ha propiziato il primo gol – un autogol del portiere friulano Okoye – con una giocata da vero campionissimo. Il diagonale del francese è finito con violenza sul palo per poi sbattere sull’estremo difensore e finire in porta per il momentaneo 0-1.

Una giocata davvero incredibile che per molti versi ha ricordato il migliore Paul Pogba. Un punto di riferimento per Khephren che in zona mista al termine della partita vinta poi 0-2 contro i bianconeri, ha detto la sua citando proprio Paul. Un tributo doveroso verso chi, negli ultimi anni, ha ispirato non poco il figlio d’arte. “Siamo una grande squadra e abbiamo lavorato bene insieme”, ha detto a ‘DAZN’ a fine gara. Gli viene chiesto se sia stata una giocata alla Pogba, la risposta è scontata: “Lui è il mio giocatore preferito, l’esultanza è stata alla Pogba”.

“Oggi gioco nella Juve come lui e ho fatto quest’esultanza per lui. Qui imparo tutti i giorni, ci sono grandi giocatori. È bello”, ha concluso il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Nizza. Un colpo da urlo per la Juventus che, adesso, non può fare altro che godersi le grandi prestazioni di un talento indiscutibile come Khephren Thuram.