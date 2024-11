Salta il difensore per gennaio: Giuntoli adesso è nei guai

Cercasi nuovi difensori per la Juventus orfano di Bremer, Cristiano Giuntoli si è segnato alcuni nomi da consegnare a mister Thiago Motta.

Annuncio ufficiale da parte di Cristiano Giuntoli, poco prima del fischio d’inizio di Udinese-Juventus il direttore sportivo del club bianconero è stato categorico: a gennaio si tornerà sul mercato per aggiungere alla rosa di Thiago Motta un difensore un più.

Dopo aver dato a tutti la notizia, i siti d’informazione sportiva hanno sguinzagliato i loro segugi per cercare di scoprire quale sarà il prossimo rinforzo della Vecchia Signora. Ad oggi sembrerebbe esserci un nome in cima alla lista dei desideri della Juve, peccato che nelle ultime ore ci sia stato un colpo di scena che rischia di cambiare i piani del club più titolato d’Italia.

Se Bremer non si fosse fatto male così gravemente, sarà costretto a saltare il resto della stagione a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato contro il Lipsia in Champions League, la Juve avrebbe fatto una scelta diversa. Magari gettandosi su un centravanti. Purtroppo per loro la cronaca ha raccontato altro e ora la priorità è un nuovo centrale. Se sfuma lui ci sono altri nomi in lizza.

Calciomercato Juventus, problemi in difesa: ecco i nomi nella lista di Giuntoli

Il nome in pole position è una vecchia conoscenza della Serie A visto che si sta parlando con grande insistenza di Radu Dragusin, ex Genoa passato proprio a gennaio scorso al Tottenham. Gli Spurs pagarono il suo cartellino circa 25 milioni di euro, peccato che oggi sia di fatto una riserva. Ruolo che comincia ad andare stretto al giovane rumeno.

Se in Premier League il minutaggio è stato esiguo, a bordo della Juventus potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Non solo perché sarebbe titolare, ma anche perché sembra un profilo perfetto da consegnare nelle mani di mister Motta. L’ex rossoblù ha grande duttilità e oltre ad essere un marcatore è anche un difensore abbastanza veloce. C’è però un problema: gli inglesi non sono convinti del trasferimento a gennaio.

Insomma, gli elementi del difensore moderno ci sono tutti ma il Tottenham potrebbe sparare alto. In alternativa piacciono anche Jakub Kiwior, ex del mister ai tempi dello Spezia, oggi in forza all’Arsenal ma anche lui come riserva, e Olivier Boscagli che sta facendo benissimo con il PSV. Quest’ultimo ha un contratto che scadrà alla fine dell’anno e, per caratteristiche, ricorda molto lo sfumato Riccardo Calafiori.