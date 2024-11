Formazioni ufficiali Lille-Juve, Thiago Motta l’ha fatto ancora: nuova bocciatura

Formazioni ufficiali Lille-Juventus: tra poco torna in campo la squadra di Thiago Motta. Ecco le scelte del tecnico in vista di un match complicato

Torna in campo la Juventus in Champions League. Su un campo difficilissimo e contro una squadra che ha battuto sia il Real Madrid sia l’Atletico. Un doppio colpo clamoroso per i francesi che come sappiamo, lì davanti, potranno contare su David.

L’attaccante canadese è uno di quelli che Giuntoli ha messo nel mirino per la prossima stagione. Concorrenza agguerrita che, inoltre, potrebbe anche anticipare il tutto nel prossimo mese di gennaio: ha deciso di non rinnovare quel contratto in scadenza il centravanti dei francesi e quindi le big, soprattutto della Premier League, potrebbero anche decidere di versare un indennizzo per chiudere la pratica nello spazio di pochissimo tempo. La Juve comunque c’è, e nello scorso weekend lo ha visionato da vicino. Anche stasera sarà così, sperando ovviamente che possa steccare la partita.

Formazioni ufficiali Lille-Juventus: le scelte di Motta

Intanto Motta ha deciso chi mandare in campo dal primo minuto. Scelte quasi del tutto anticipate nelle scorse ore anche per via degli infortuni bianconeri. Mancano Bremer e Nico Gonzalez (che è stato comunque convocato in Nazionale), mentre Danilo dopo le brutte prestazioni delle ultime settimane, si accomoderà in panchina. Davanti ovviamente c’è una sola scelta da fare, unica: in campo dal primo minuto ci sarà Dusan Vlahovic, chiamato a mettersi sulle spalle per un altro po’ di tempo tutto il peso del reparto offensivo. Torna dall’inizio anche Yildiz, dopo due panchine di fila (bellissima quella contro l’Inter, entrato in campo e doppietta).

Ecco, quindi, le scelte ufficiali dei due allenatori.

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta