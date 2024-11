Fregano il bomber alla Juventus: sono già in città

Fregano il bomber alla Juventus. E’ il giorno di Lille-Juventus, gara valida per la quarta giornata di Champions League. E il mercato comanda.

La vittoria di Udine in campionato ha riportato serenità all’interno della Continassa. La giovane Juventus di Thiago Motta era sembrata scossa dopo la scoppola all’Allianz contro lo Stoccarda ed il pareggio interno contro il Parma.

Nel mezzo la pirotecnica gara di San Siro contro l’Inter dove si è avuta la certezza che la difesa bianconera senza Gleison Bremer non più la stessa. Dopo lo Stoccarda ecco il Lille. Nel massimo campionato francese il PSG sembra aver già preso il largo. Dopo dieci giornate può vantare un vantaggio di sei punti sull’Olympique Marsiglia. Il Lille occupa la quarta posizione in classifica a meno otto dalla vetta parigina. Avversario da prendere con le molle, come si dice in questi casi. Un po’ per mettere le mani avanti, un po’ anche perché la compagine francese, soprattutto fra le mura amiche, è avversario ostico.

Fregano il bomber alla Juventus: Jonathan David in Premier League

Pertanto massima attenzione al Lille e difesa bianconera allertata. Questa sera, infatti, la Juventus tutta, da Cristiano Giuntoli a Thiago Motta, avranno modo e maniera di osservare da vicino un obiettivo di mercato: Jonathan David.

Il 24 enne centravanti canadese del Lille, statunitense di nascita, sarà l’obiettivo numero uno, da fermare in qualunque modo, della difesa bianconera. Jonathan David il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto con il Lille ed attorno a lui si è scatenata una ‘caccia al centravanti’. Graeme Bailey ci ha aggiornato riguardo le ultime sull’ormai prossimo parametro zero. La Premier League, con i volti del Chelsea e del Newcastle è sull’attaccante canadese.

Nell’ultimo fine settimana i due club inglesi hanno entrambi visionato, in modalità ‘live’, il campione canadese. Che ha voluto ripagare tanta attenzione con una rete. Radiomercato vocifera di come Jonathan David, da ambitissimo parametro zero, voglia richiedere al suo nuovo club un ingaggio a doppia cifra. Nessun problema per i club inglesi. Ipotesi notevolmente più complicata per la Juventus che ha già sul ‘groppone’ un attaccante con ingaggio a doppia cifra. Lille-Juventus, si prefigura come una gara modello ‘matrioska’.

Una sfida dentro la sfida.