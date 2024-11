Juventus, fatto fuori all’istante: a Lille succede di tutto

La Juventus ha chiuso sotto di un gol il primo tempo della sfida di Champions League contro il Lille. Non sono pochi, però, gli spunti interessanti offerti dalla gara

Nonostante un primo tempo di assoluto livello, la Juventus è sotto nel parziale con il Lille: a decidere la sfida, al momento, è il sigillo di Jonathan David, abile a capitalizzare un suggerimento al bacio di Zhegrova, battendo l’incolpevole Di Gregorio in uscita.

La ‘Vecchia Signora’, però, è assolutamente viva. Oltre ai due gol annullati a Koopmeiners per fuorigioco, gli ospiti sono riusciti a creare almeno altre tre nitide occasioni da gol, sfiorando il gol del pareggio soprattutto con la girata di destro di Dusan Vlahovic. Alla prima vera sbavatura, però, la Juventus ha pagato dazio. Dopo l’errore nel dribbling di Conceicao, Cabal non è riuscito a tenere Zhegrova che, libero di sgusciare, ha pescato perfettamente Jonathan David. L’attaccante canadese ha approfittato di un intervento rapsodico di Kalulu e non ha lasciato scampo a Di Gregorio. Un concorso di colpe, in sostanza, ma a ‘farne le spese’ sui social è stato soprattutto Cabal, bersagliato da non pochi commenti negativi. Ecco una rapida carrellata:

Sul gol di #David: Edon “streets never forget” Zhegrova demoniaco ma tra Chico, Cabal e Kalulu tre errori in ordine crescente di gravità. #UCL — Claudio Pellecchia (@clape87) November 5, 2024

Non c’entra assolutamente niente Kalulu che viene preso in contro tempo con quel passaggio di Zegrhova. Prenditela con Conçeicao e poi con Cabal. — Thiago Mottista (@MOTTISMO38) November 5, 2024

Squadra incapace di difendere.. errore di Cabal nei primi calci si vede un errore del genere… — Stefano (@Stefano88162581) November 5, 2024

Mister per me Cabal che si ferma e smette di inseguire l’avversario imperdonabile. Gli altri due fanno errori di pensiero o di esecuzione mentre quella di Cabal è proprio pigrizia. Doveva solo correre — giuseppe carrus (@giuseppe_carrus) November 5, 2024

Cabal che non fa fallo tattico è uguale a Danilo che causa rigore. Stessa gravità, forse di più — Adebisi (@AdebisiJuventus) November 5, 2024