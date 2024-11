Pogba saluta definitivamente la Juve: ecco il nuovo club

Pogba saluta definitivamente la Juve. Siamo prossimi ormai alla separazione, definitiva, tra il centrocampista francese e la società bianconera.

Manca poco all’addio e non sarà una separazione indolore. Paul Pogba avrebbe desiderato ben altro finale con la società che più di tutte lo ha valorizzato e fatto sentire protagonista assoluto.

Non sarà facile nemmeno per i tifosi della Juventus che con tanto entusiasmo lo avevano accolto alla Continassa non più tardi di due anni fa. I due anni del centrocampista francese, però, non li rimpiangerà nessuno poiché è accaduto di tutto. E tutto in negativo. Un primo anno costellato da infortuni derivanti, principalmente, da una labilità psicologica che faceva seguito ad una situazione familiare complicata persino da immaginare. La seconda stagione, quella del preventivato riscatto, è durata soltanto un attimo. Prima giornata di campionato, Udinese-Juventus e Paul Pogba trovato positivo al testosterone. Sospensione e squalifica di quattro anni. Grazie al ricorso al Tas, accolto, ed alla conseguente riduzione della squalifica a 18 mesi, il centrocampista della Juventus potrà tornare in campo a marzo 2025.

Pogba saluta definitivamente la Juve: lo aspetta Mikel Arteta

Il ritorno in campo di Paul Pogba non sarà con la maglia della Juventus. La società bianconera ha deciso da tempo. Il centrocampista francese non rientra più nei parametri tecnici, ed economici, del nuovo corso.

Dove giocherà allora Pogba? La risposta l’ha messa per iscritto teamtalk.com. Sarà la Premier League ad accogliere il ‘Polpo’ una volta salutata la Continassa. Un’ex stella della Premier, e dell’Arsenal, Emmanuel Petit, centrocampista francese con un illustre passato nei Gunners, consiglia alla formazione di Mikel Arteta proprio l’acquisto dell’ancora centrocampista bianconero. Emmanuel Petit ritiene infatti Paul Pogba perfetto per il centrocampo dell’Arsenal e per l’idea di gioco del tecnico spagnolo. Altezza, forza fisica e creatività sono un mix perfetto che potrebbe contribuire alla conquista della Premier League da parte dei Gunners. Pogba ha soltanto 31 anni e poterlo acquisire a parametro zero è un’opportunità unica. Poche settimane di allenamento e Pogba sarà pronto. Anche a vincere la Premier League con l’Arsenal.