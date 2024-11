Torna in Serie A dopo 6 anni: alla Juventus per sostituire Bremer

Una delle urgenze nel mercato di gennaio della Juve sarà trovare un sostituto di Bremer: i bianconeri pescano una vecchia conoscenza del calcio italiano

Manca sempre meno all’arrivo della sessione di mercato di gennaio con la Juventus che ha alcuni rinforzi da portare a termine per completare l’organico di cui dispone oggi Thiago Motta e in vista di una seconda parte di stagione che sarà ricchissima di appuntamenti tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e poi infine il Mondiale per Club estivo. Una delle priorità del direttore bianconero Cristiano Giuntoli sarà quella di trovare un nuovo difensore nel mercato invernale.

Nell’ultima trasferta di Champions League la Juventus ha vinto 2-3 sul campo del Lipsia ma ha dovuto fare i conti con una pessima notizia come quella dell’infortunio di Gleison Bremer, uno dei migliori difensori del campionato e certamente il leader difensivo di questa Juve. Thiago Motta ci ha impiegato qualche partita per trovare un nuovo assetto tattico che funzioni anche senza il brasiliano e nella gara di Udine è stata trovata la formula giusta ma servirà comunque un aiuto dal mercato a gennaio.

Juventus, spunta il nome nuovo per la difesa come sostituto di Bremer

La Juventus ha messo nel mirino una serie di difensori centrali di grande valore per rinforzarsi a gennaio e nei prossimi mesi il direttore bianconero Cristiano Giuntoli, assieme al resto della dirigenza e anche a Thiago Motta, sceglieranno il profilo che meglio si sposa con i requisiti tecnici ed economici che stanno cercando i bianconeri per il loro reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, la Juve adesso ha però messo al primo posto della lista mercato un difensore che conosce già bene il campionato italiano. Si tratta di Joachim Andersen, difensore oggi in forza al Fulham ma che ha giocato con la Sampdoria tra il 2017 e il 2019. In seguito ha poi vestito le magli e di Lione e Crystal Palace ma dall’estate scorsa ha firmato con il Fulham.

Il difensore danese piace alla Juventus perché abbina buone doti ad una certa esperienza internazionale che si è fatto nelle ultime stagioni anche con la maglia della sua nazionale. A gennaio il club torinese potrà quindi tentare l’affondo per Andersen anche se restano comunque vive diverse altre opzioni per la retroguardia di Motta nella sessione di mercato invernale.