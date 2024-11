Alla Juventus un anno dopo: coppia da sogno con David. La Champions League galeotta per Giuntoli. Ecco il nuovo interesse

Una Champions League galeotta, che ha fatto definitivamente innamorare Cristiano Giuntoli. Il pareggio di ieri contro il Lille, per come si è sviluppata la partita in terra francese, ha sicuramente lasciato un po’ l’amaro in bocca ai dirigenti e allo staff tecnico bianconero: in generale, la Juve, avrebbe meritato di vincere.

Andata sotto, Vlahovic ha rimesso le cose a posto con il calcio di rigore che impattato dopo il fallo commesso su Conceicao. Ha segnato David pure, per il Lille, l’attaccante canadese che i bianconeri hanno messo nel mirino per la prossima stagione per via soprattutto della possibilità di poterlo prendere a parametro zero. Ma nell’arco di tutto il match, quello che ha creato i maggiori grattacapi alla difesa bianconera, non è stata la punta centrale, ma quell’esterno kosovaro, Zhegrova, che di fatto è riuscito sempre a saltare il diretto avversario.

Alla Juventus un anno dopo: ritorno di fiamma per Zhegrova

Si parla da almeno un anno dell’interesse della Juventus nei confronti del giocatore kosovaro, 25 anni, che è sprecato al Lille per le qualità che ha. E secondo le informazioni che sono state riportate dalla Spagna, e precisamente da fichajes.net, dopo la partita di ieri Giuntoli avrebbe deciso di pensarci in maniera importante anche per la prossima stagione. Un esterno incredibile, capace di cambiare passo a proprio piacimento e riuscendo, come detto prima, a creare quasi sempre la superiorità numerica, fondamentale nel calcio di Thiago Motta nel momento in cui si attacca l’area di rigore avversaria.

Il sogno ovviamente sarebbe quello di ricomporre appunto la coppia che ieri sera ha fatto un po’ paura alla Juventus: Zhegrova esterno e David punta centrale. Ma per l’attaccante ovviamente c’è da capire il futuro di Vlahovic, un innesto del genere è legato soprattutto al fatto di una possibile partenza del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2026 e che ancora non si è seduto a tavolino per trattare la questione. Diciamo che è una situazione da tenere assolutamente in considerazione. Champions League galeotta, insomma.