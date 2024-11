Allegri corona il suo sogno: la nuova panchina è clamorosa

Allegri corona il suo sogno. L’ex tecnico della Juventus manca al mondo del calcio. Ora, però, potrebbe avvicinarsi il suo clamoroso ritorno.

Gli scontri diretti per lo scudetto nella nostra Serie A così come le affascinanti sfide di Champions League richiamano emozioni e protagonisti. Passati e presenti. Ed il nome di Massimiliano Allegri circola sempre a grandi livelli.

Il calcio che conta, italiano ed europeo, pare non riesca a fare a meno del tecnico livornese. Il suo roboante, chiassoso, ma comunque vincente, addio alla Juventus, in maniche di camicia e fumantino come non mai, ha lasciato il segno. Dalla scorsa estate sono state diverse le società accostate al tecnico toscano. Ora, a stagione iniziata, e con i primi scricchiolii presenti in diversi il club, il nome di Massimiliano Allegri ritorna prepotentemente alla ribalta. Qualche giorno fa chi conosce molto bene Allegri, ovvero l’ex tecnico Giovanni Galeone, ha di fatto allontanato l’ipotesi Roma come possibile opportunità per l’allenatore ex Juve.

Allegri corona il suo sogno: lo aspetta Florentino Pérez

Per Giovanni Galeone la formazione giallorossa non è infatti quella ‘giusta’ per Allegri. Un’altra opportunità, però, potrebbe presto presentarsi alla porta del tecnico livornese. Un’opportunità ‘irrinunciabile’.

In questo inizio di stagione la formazione che avrebbe dovuto dominare su tutti, ed ovunque, sta rappresentando il flop più clamoroso. Il Milan di Paulo Fonseca è stato l’ultimo giustiziere dell’irriconoscibile Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra Liga e Champions League iniziano ad essere numerose, e preoccupanti, le battute d’arresto dei Bianchi di Spagna. Al punto che Florentino Pérez sta valutando addirittura possibili alternative al tecnico emiliano. La conferma arriva da elgoldigital.com che fa persino il nome prescelto dal numero uno madridista. A quanto pare non sono né Zidane né Raul gli obiettivi primi di Florentino Pérez, bensì un tecnico esperto, capace di guidare campioni avendo anche la capacità di sapersi imporre con fermezza. In due parole: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già ‘sfiorato’ il Real Madrid. Ora potrebbe essere la volta giusta. Ed la telefono non c’è più Andrea Agnelli che preme per un ritorno alla Juve…