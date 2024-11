Altro che Scudetto: la Juventus è solo terza, titolo già assegnato

Juventus, altro che scudetto: i bianconeri sono solamente terzi nella “speciale” classifica, titolo già assegnato

Un inizio di stagione che sembrava promettere davvero bene alla Juventus che, nell’ultimo periodo, sta incontrando non poche difficoltà. Soprattutto dal punto di vista difensivo dove la retroguardia non è più quel “bunker” che i tifosi avevano iniziato ad apprezzare. Dopo il tremendo infortunio di Bremer qualcosa si è rotto.

La classifica attuale di Serie A parla chiaro: i ragazzi di Thiago Motta si trovano al sesto posto in classifica. Anche se la distanza dalla prima è soli di 4 punti (Napoli). Non una impresa impossibile, anche se ci sono altre squadre pronte a dire la loro. Nel frattempo, però, spunta un’altra “classifica” che vede la “Vecchia Signora” per nulla favorita.

Lo fa sapere il sito “Agipronews“: a quanto pare i bookmakers danno favoriti, ancora una volta, alla vittoria finale del campionato l’Inter di Simone Inzaghi. Tanto è vero che “Planetwin 365” e “William Hill” danno i nerazzurri addirittura a quota 1,80. Sale da 2,50 a 4 la possibilità che il Napoli vinca il quarto scudetto. Una quota che si è inevitabilmente alzata dopo la pesante sconfitta, subita dagli Azzurri, in casa contro l’Atalanta.

Juventus, l’ultima classifica non sorride ai bianconeri: titolo sfumato

Tra le possibili sorprese di questa stagione potrebbe esserci, appunto, la “Dea” guidata da Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, infatti, partiva da un 17,50 che non lasciava alcun tipo di speranza. Quota che si è inevitabilmente abbassata arrivando addirittura a 7,50. Si tratta della prima volta in assoluto per i bergamaschi che, intanto, continuano la loro cavalcata nella massima serie italiana.

La stessa quota (7,50) anche per la Juventus di Motta che ha ritrovato il successo in quel di Udine lo scorso sabato. Diminuiscono, sempre di più, le possibilità di arrivare fino in fondo per il Milan di Paulo Fonseca. Nonostante la vittoria di sabato sera, in trasferta, contro il Monza i rossoneri vengono dati a 16.

Tra le sorprese di questo inizio di stagione c’è sicuramente la Fiorentina di Raffaele Palladino che ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva in campionato. I viola, che sono solamente distanti tre punti dalla prima in classifica, vengono dati a 21. Questa è la quota posta dai betting analyst di “Bet 365”. Tutto, però, potrebbe cambiare ancora da un momento all’altro.