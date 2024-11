Nuovo affare dalla Fiorentina, la Juve colpisce ancora

Da sempre la Juventus guarda con attenzione in casa Fiorentina per quello che riguarda il mercato ed ha messo nel mirino un altro giocatore dei viola.

Durante gli ultimi anni sono stati diversi gli affari tra Juventus e Fiorentina con i bianconeri che hanno portato a Torino i migliori talenti passati per Firenze. Cristiano Giuntoli è al lavoro per ripetere l’operazione ancora una volta mettendo nel mirino una colonna della squadra di Raffaele Palladino.

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, pronto ad aprire i battenti tra poco meno di due mesi. Le squadre, però, sono al lavoro per cercare di chiudere alcuni affari sia per la seconda parte di stagione sia per quello che concerne il prossimo campionato. La Juventus ha già individuato alcune pedine che potrebbero essere funzionali al gioco di Thiago Motta ed una di queste veste la maglia della Fiorentina.

Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina in vista

Luca Ranieri è finito nel mirino della Juventus con il difensore classe 1999 che piace molto a Thiago Motta. Dopo alcuni anni di apprendistato per il centrale è giunto il momento della titolarità con Palladino che lo preferisce anche a Martinez Quarta in questa fase della stagione.

L’ultimo affare tra Juventus e Fiorentina è stato quello che ha visto passare dai bianconeri ai viola Moise Kean. Il centravanti classe 2000 sta facendo molto bene alla corte di Palladino andando a riscattare un’annata non facile vissuta a Torino. Negli ultimi anni sono stati diversi i calciatori passati dalla Fiorentina alla Juventus. Da Baggio passando per Bernardeschi fino a Chiesa e Vlahovic per concludere con Nico Gonzalez, colpo della scorsa estate, sono molti i giocatori ad essersi spostati da Firenze a Torino.

Con un contratto firmato fino al giugno del 2028, Luca Ranieri è blindato dalla Fiorentina che appare disposta a ritoccare verso l’alto l’ingaggio del calciatore per legarlo ancora di più ai colori viola. Il sempre più probabile addio di Danilo a fine stagione, però, impone alla Juventus di tornare sul mercato e le prestazioni e la duttilità di Ranieri sembrano aver convinto i bianconeri a puntare su di lui.

Al momento la valutazione del cartellino del difensore si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma è destinata a salire sensibilmente nel caso in cui dovesse continuare a vivere una stagione così felice agli ordini di Raffaele Palladino. La Juventus, intanto, resta alla finestra, conscia che potrebbe trovarsi di fronte ad una folta concorrenza.