Tiago Djaló porta un pezzo di attaccante alla Juve: bye bye Vlahovic

Scambio di cartellini in vista per la Juventus che ha messo nel mirino un nuovo bomber: tutto pronto per il colpo.

Vi ricordate Tiago Djaló? Difensore centrale portoghese classe 2000 acquistato dalla Juventus a gennaio scorso, è arrivato dal Lille per circa 5 milioni, che ha indossato la maglia bianconera in una sola occasione. Giusto 16 minuti contro il Monza a fine campionato per lui che in questo momento sta cercando di trovare fortuna all’estero.

In estate si è parlato tanto di lui, è stato accostato anche alla Roma, e alla fine la società bianconera ha deciso di girarlo in prestito lontano dall’Italia. Attualmente Djaló fa parte della rosa del Porto ma non sta trovando grande continuità, per questo la Juve starebbe pensando di usarlo come pedina di scambio: al suo posto arriva un nuovo bomber.

Nel quartier generale della Continassa si continua a studiare il futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 che se non dovesse rinnovare potrebbe partire già durante la finestra estiva di calciomercato. Valzer di attaccanti, dunque, per la compagine bianconera che sembra aver già svelato la sua prossima mossa.

Calciomercato Juventus, arriva il nuovo bomber: lo porta Djaló

Ancora idee chiare da parte di Cristiano Giuntoli che, in caso di definitiva separazione con il centravanti serbo, vorrebbe puntare forte sul ventenne spagnolo Samu Omorodion. Centravanti con il cartellino diviso a metà tra Atletico Madrid e Porto che in estate ha ottenuto la proprietà del calciatore al 50%, il riscatto definitivo è possibile se verranno pagate ulteriori clausole.

Al di là di quello che sarà il futuro club dell’attaccante classe 2004, la Juventus un tentativo per acquistarlo lo farà. Ciò che potrebbe cambiare le cose è però proprio Djaló, al Porto è in prestito e al momento non sta giocando tantissimo. Tuttavia, la Juve potrebbe pensare di inserire il difensore nella trattativa, è valutato circa 10/15 milioni di euro, per abbassare un po’ il prezzo dello spagnolo di origini nigeriani.

Si stima che attualmente Omorodion abbia un valore del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Somma non certamente banale per un giocatore che si sta affacciando adesso nel calcio che conta. Ciononostante, per la Juve rappresenta una prima scelta e in caso di addio di Vlahovic sarà lui il prossimo rinforzo in attacco. Ciò non esclude che anche in caso di permanenza del bomber ex viola, la Juve un tentativo per l’acquisto del ventenne di Melilla lo farà.