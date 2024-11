Clamoroso Andrea Agnelli: “Vuole comprare la Juventus”

Andrea Agnelli al lavoro per riprendersi la Juventus e tornare il presidente: la clamorosa indiscrezione spiazza i tifosi

Sono passati quasi due anni dal gran terremoto che sconvolse la Juventus e che costrinse l’intero CdA bianconero con a capo Andrea Agnelli a dimettersi, lasciando la Vecchia Signora in balia di un processo sportivo e giudiziario.

La stagione 2022-2023 fu terribile sotto tutti i punti di vista per la Juventus che fu penalizzata poi di dieci punti in classifica per il caso plusvalenze e stipendi. Fu proprio ciò a finire sotto la lente della Procura federale e a costringere il CdA bianconero a dimettersi in blocco, facendo perdere ad Agnelli una presidenza lunga 12 anni.

L’ex presidente bianconero ha combattuto a lungo per dimostrare la propria innocenza professata fin dall’inizio di questo scandalo, senza mai perdere l’amore che prova per la Juventus. Agnelli si è fatto da parte per proteggere il club della sua vita, ma ora vuole tornare in gioco e riprendersi ciò che è stato costretto a lasciare. Secondo quanto riportato da Mirko Nicolino su Bianconeranews.it, infatti, l’ex numero uno della Juventus sta lavorando nell’ombra per poter un giorno far di nuovo suo il club bianconero.

Clamoroso, Agnelli rivuole la Juventus: svelato il piano dell’ex presidente

Sebbene non sia più il presidente da due anni, Andrea Agnelli è rimasto legato alla Juventus e lo resterà per sempre. Per l’ex numero uno bianconero, la Juventus non è solo una squadra, ma uno stile di vita da seguire, essendo cresciuto nel mondo bianconero ed è per questo motivo che, secondo quanto riportato da Mirko Nicolino ha intenzione di riprendersi ciò che è suo.

Attualmente in Olanda osservando la situazione lontano da casa, l’ex presidente della Juventus starebbe mettendo da parte svariati capitali, cedendo tutto quello considera cedibile e starebbe incontrando investitori stranieri, probabilmente arabi, per finanziarie i suoi progetti futuri. Uno di questi è appunto quello di riprendersi la Juventus e non a caso starebbe avendo dei colloqui con vari manager ed imprenditori per preparare il suo grande ritorno nel calcio.

La strada per tornare alla Juventus, però, è lunga e tortuosa e di certo non è qualcosa che potrà fare in poco tempo, ma Agnelli non ha alcuna intenzione di demordere. L’ex presidente bianconero rivuole ciò che gli è stato tolto e continuerà a lavorare affinché possa riuscire nel suo intento, anche se dovessero volerci mesi o addirittura anni.