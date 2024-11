Dietrofront improvviso dopo la Champions: salta il bomber della Juve

Annuncio di mercato che coinvolge anche la Juventus quello comunicato a ridosso dell’ultimo match di Champions League

La seconda trasferta del girone di Champions League si è conclusa con un pareggio per la Juventus, fermata dal Lille sull’1-1. Un pareggio scaturito al termine di una buona prestazione dei bianconeri che ha interrotto la serie vincente dei padroni di casa che, in precedenza, erano riusciti nell’impresa di battere sia il Real che l’Atletico Madrid.

Uno dei protagonisti più attesi al Pierre Mauroy era l’attaccante Jonathan David. Il canadese ha ripagato le attese. Dopo le reti segnati a Real e Atletico è arrivata anche quella con la Juve con una progressione in velocità, conclusa da una diagonale che non ha lasciato scampo a Di Gregorio.

Con quello di martedì, sono ben 13 i gol segnati dal centravanti canadese tra Champions League (compresi i match dei preliminari) e Ligue 1, uno score che giustifica ulteriormente il grande interesse nei suoi confronti di alcuni dei top club europei, pronti a prenderlo a parametro zero con il contratto in scadenza a fine stagione con il Lille.

Dietrofront Juve, l’annuncio su David

Tra le pretendenti interessate a David c’è anche la Juventus, alla ricerca di un altro centravanti da affiancare a Vlahovic, di fatto, al momento unica pedina a disposizione di Motta nel suo ruolo con la perdurante indisponibilità di Milik. Oltre ai bianconeri, sulle tracce di David ci sono anche l’Inter, il Newcastle e il Barcellona che ha individuato nel canadese la possibile alternativa a Lewandowski. Attenzione anche al Milan che ha cercato David già la scorsa estate prima di puntare su Morata.

E’ consapevole dell’interesse delle big d’Europa nei confronti del suo giocatore, Alessandro Barnaba, il presidente del Lille che ha portato il club transalpino alla sorprendente vittoria della Ligue 1 nella stagione 2020-21 e ora al ritorno in Champions League dopo l’annata con Paulo Fonseca in panchina.

In un’intervista alla Gazzetta, Barnaba ha avvisato tutte le pretendenti del Lille sulla volontà del club di trattenere l’attaccante canadese. “Stiamo lavorando per un rinnovo di David – ha spiegato il presidente – è molto forte ma sottostimato in Europa perché schivo e atipico. E’ un attaccante che funziona bene con allenatori che praticano un calcio moderno dove tutti devono difendere e attaccare. Spero di convincerlo a rimanere.” Barnaba ha tuttavia ribadito che possibili richieste di ingaggio elevate non sono alla portata del Lille. E’ molto probabile che David le possa ricevere, diventando così l’erede di altri ex del Lille che si sono imposti in altri club come Maignan, Leao, Osimhen e Sven Botman.

La Juventus resta vigile sul giocatore. Al momento, il rinnovo non è ancora arrivato e, da gennaio, David potrebbe già accordarsi con un nuovo club. Barnaba dunque deve fare in fretta per non perdere il suo miglior giocatore a parametro zero.