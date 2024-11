Icardi-Juventus, bomba in diretta: Giuntoli masterclass

Icardi alla Juventus: bomba in diretta. Ecco l’annuncio sul possibile nuovo attaccante dei bianconeri per il mercato di gennaio

Prima della gara contro l’Udinese Giuntoli, direttore dell’area sportiva della Juventus, si è esposto pubblicamente: i bianconeri per gennaio sono alla finestra per un difensore visto l’infortunio di Bremer.

Ma sappiamo benissimo che quel ruolo da coprire non è il solo buco che al momento c’è dentro la rosa di Thiago Motta: anche in attacco, con Milik infortunato, le cose non sono andate come tutti credevano. C’è il solo Vlahovic, che sta giocando sempre e che forse avrebbe bisogno anche di riposare un poco. Ma senza alternative è difficile tenerlo in panchina qualche match. Al massimo Motta lo può togliere in anticipo in alcune circostanze, me evidentemente, come successo anche contro il Lille, si perde moltissimo sulla prima linea e questo comporta ad una minore possibilità per i bianconeri di attaccare l’area avversaria. Bene, tenendo presente che tutti si deciderà nel momento in cui il polacco tornerà ad essere a disposizione – e verranno valutate le sue condizioni – il giornalista della Rai Paolo Paganini ha parlato in questo modo, questa mattina, a Ti Amo Calciomercato, il programma Youtube sul canale di calciomercato.it.

Icardi alla Juventus: l’annuncio di Paganini

“La Juve sta pensando di prendere anche un attaccante e non solo un difensore, come fatto intendere da Giuntoli. Se Milik dovesse offrire le garanzie fisiche necessarie, allora a quel punto potrebbero anche non prendere un vice Vlahovic”.