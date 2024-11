Kalulu e Thuram ‘tagliati’: comunicazione UFFICIALE

Juventus, Kalulu e Thuram tagliati: è già arrivata la comunicazione ufficiale. Ecco la decisione sui due giocatori francesi bianconeri

Sabato la Juventus torna in campo, poi ci sarà la sosta per via delle nazionali. L’ultima dell’anno, poi sarà tour de force vero e proprio perché non ci si fermerà nemmeno a Natale: si gioca sempre davvero.

La notizia di queste ore, o per meglio dire quella di ieri, è stata senza dubbio quella del non viaggio di Nico Gonzalez verso l’Argentina: clamorosamente, nonostante sia fermo da molto tempo, Scaloni aveva deciso di convocare l’esterno offensivo arrivato in estate dalla Fiorentina. Una scelta illogica, ma dopo qualche colloquio che sicuramente c’è stato tra le parti, Nico rimarrà a Torino per cercare di rimettersi in sesto per la ripresa. Non ci sarà nemmeno al derby, previsto per sabato pomeriggio. Un grosso problema per Motta che si affiderà di nuovo a Conceicao. La sosta porterà via diversi uomini dalla Continassa. Ma fortunatamente non tutti andranno via.

Juventus: Deschamps non convoca Kalulu e Thuram

Una decisione ufficiale è arrivata da Didier Deschamps, che ha deciso di non convocare per le ultime due gare di Nations League della nazionale francese né Kalulu né Thuram. Forse i due si aspettavano di essere chiamati dalla propria rappresentativa, ma Motta sicuramente è più sereno in questo modo, sapendo di poterli avere a disposizione in queste due settimane di lavoro senza il rischio che loro possano giocare dei match ufficiali e quindi anche rischiare qualche infortunio.

Sotto quest’ultimo aspetto la Juventus ne ha passate tantissime in questo avvio di stagione. Praticamente a giro sono stati fuori quasi tutti i giocatori della rosa di Motta. Una situazione davvero incredibile una di quelle che nessuno si augura. E pensare di avere tutti in giro per diversi giorni, con partite ufficiali da disputare, non è che lasci tutti tranquilli. Almeno i francesi rimarranno alla Continassa e questa non può che essere una buona notizia.