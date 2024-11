Scacco matto Juventus: salta il clamoroso ritorno. Una decisione da parte del club sarebbe stata presa. Niente Serie A per il giocatore

Se nel tardo pomeriggio di oggi vi abbiamo parlato della possibilità per la Juventus di andare a prendere Mauro Icardi a gennaio, qualora le condizioni di Milik non venissero considerate soddisfacenti dallo staff tecnico e medico al rientro dopo l’infortunio, la cosa certa è che nei prossimi mesi Giuntoli prenderà un difensore.

Prima di Udine lo ha detto chiaramente: “Siamo alla finestra”. E tradotto vuole dire che qualcuno arriverà anche perché non ci sono speranze di recupero del brasiliano per la seconda parte di stagione. Quindi serve per un forza un elemento che vada a rimpolpare il reparto di Thiago Motta, e nel corso delle ultime settimane, anzi nei giorni immediatamente successivi allo stop di Gleison a Lipsia, sono stati tantissimi nomi. Da Skriniar, ad esempio, ma anche Tomori e Kiwior dell’Arsenal. E, il focus che fa calciomercato.it, è proprio per il difensore con un passato allo Spezia.

Scacco matto Juventus: niente Kiwior a gennaio

Nemmeno contro l’Inter il difensore polacco ha giocato. Nemmeno un minuti per lui in questa Champions League. In campionato quattro spezzoni di partite e due gare da titolare in Coppa di Lega. Troppo poco per un difensore che è costato ai Gunners la bellezza di 25milioni di euro. Anche per questo si è parlato di un possibile prestito nel corso dei prossimi mesi.

“Le italiane restano perciò con le antenne dritte in attesa di sviluppi, anche se al momento l’Arsenal non penserebbe di mettere sul mercato il nazionale polacco o avallare un’eventuale partenza in prestito fino al termine della stagione” si legge però sul sito citato prima che svela quindi in anteprima quelle che sono le idee di Arteta per la seconda parte della Premier League. “Kiwior – si legge ancora – è nella lista di Giuntoli e Thiago Motta per la difesa della Juventus dopo il grave infortunio di Bremer, oltre a stuzzicare l’interesse anche di Napoli, Milan e Inter. Il difensore ex Spezia ieri sera ha lasciato San Siro senza rispondere alle domande sul suo futuro e, ad oggi, difficilmente lascerà l’Arsenal nella finestra invernale senza un’offerta importante”. Niente da fare, insomma.