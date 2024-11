Serie A, nuova penalizzazione in classifica: c’è lo zampino della Juve

Serie A, nuova penalizzazione in classifica. Nel campionato italiano si ritorna a parlare di punti tolti in classifica. Il motivo? Sempre lo stesso.

E’ il primo momento difficile per Antonio Conte da quando si è seduto sulla panchina del Napoli. Il 3-0 subito a Verona, all’esordio in campionato, è stato un duro schiaffo ma che ci può anche stare all’inizio di stagione.

Lo 0-3 subito al Maradona contro l’Atalanta rappresenta, invece, un rumorosissimo campanello d’allarme. Vero che il Napoli è sempre la formazione capolista ma il distacco dall’Inter è ora minimo ed il prossimo turno di campionato prevede lo scontro diretto. Per la società partenopea sono giorni caldi anche per un altro motivo. Falso in bilancio a seguito della compravendita di due giocatori. È questa l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

La Procura di Roma ha concentrato la sua attenzione sulle cifre dell’operazione Manolas arrivato a Napoli ufficialmente dietro il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Operazione che ha avuto un seguito. In un secondo momento, infatti, è arrivato il trasferimento di Amadou Diawara dal Napoli alla Roma. Questa operazione ha finito poi per essere al centro delle “accuse di irregolarità con atto già notificato a De Laurentiis, ad altre 5 persone e anche alla stessa Roma”, come ricordato da calciomercato.com.

Serie A, nuova penalizzazione in classifica: è la volta del Napoli

Sull’argomento è intervenuto a Radio Punto Nuovo, l’avvocato Enrico Lubrano. Queste le sue parole riportate da calcionapoli1926.it.

“Non conosco personalmente gli atti del caso Manolas, il suo valore di mercato potrebbe essere realistico . Ma il rischio penalizzazione in astratto c’è, si tratta di una situazione nuova rispetto al caso Osimhen e in questo caso la Procura Federale potrebbe fare valutazioni diverse“. Eventuale penalizzazione “aritmeticamente limitata non trattandosi di una situazione di sistema come quella della Juventus, che ebbe 10 punti di penalizzazione“. Comunque, si parla sempre di diversi punti in meno. A detta dell’avvocato Enrico Lubrano la decisione degli organi disciplinari sportivi sul caso Manolas-Napoli non arriverà prima di 4-6 mesi.

Dopo il caso-Osimhen, ecco il caso-Manolas. Per il Napoli non sarà sistema, ma ‘sistemino’ forse si.