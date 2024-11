Clausola lampo da 52 milioni: ha già salutato la Juve

Clausola lampo da 52 milioni. Avrebbe già salutato la Juventus, ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

Moise Kean è sotto i riflettori non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per i dettagli del suo contratto con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’attaccante classe 2000 ha una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, valida esclusivamente nel mese di luglio. Questa clausola può essere esercitata sia da club italiani che stranieri, un elemento che potrebbe rendere particolarmente interessante la prossima finestra estiva di mercato.

Il contratto di Kean con la Fiorentina scadrà nel 2028, un chiaro segnale della fiducia che il club viola ripone nel giovane talento italiano. L’attaccante, che ha già mostrato sprazzi di grande potenziale sia in Serie A che a livello internazionale, rappresenta una risorsa preziosa per il futuro del club toscano. La clausola rescissoria, nonostante l’alto valore, è stata studiata per proteggere l’investimento della Fiorentina, ma al contempo potrebbe attirare l’attenzione di squadre ambiziose desiderose di investire su un attaccante versatile e dinamico.

Clausola da 52 milioni per Kean

La Juventus, che ha deciso di cedere Kean per una cifra complessiva di 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha optato per una separazione strategica, probabilmente per far spazio a nuove opzioni tattiche e ottimizzare il bilancio. Tuttavia, resta da vedere se il club bianconero potrebbe rimpiangere la scelta, qualora Kean esplodesse definitivamente in maglia viola, attirando l’interesse di squadre di primo livello in Italia o all’estero.

Con una clausola valida esclusivamente a luglio, il mercato 2024 potrebbe diventare un momento cruciale per il destino di Kean. Se le sue prestazioni continueranno a convincere, non è da escludere che qualche top club possa decidere di fare un’offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni, pagando i 52 milioni richiesti. La Fiorentina, dal canto suo, si trova in una posizione di forza, potendo contare su un giovane attaccante dal valore crescente e, al contempo, su un’importante leva contrattuale.

Kean ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista del prossimo mercato. Il suo futuro, nel breve e nel lungo termine, sarà uno dei temi caldi che seguiranno le trattative estive, con la possibilità di diventare un vero e proprio uomo mercato.