Colpo low cost, la Juve pesca in casa Lazio

La sosta per le partite delle nazionali darà l’opportunità ai club di iniziare a lavorare su quelle che sono le trattative di mercato da portare a termine in vista del mese di gennaio.

In casa Juventus sono noti gli obiettivi da raggiungere per migliorare la squadra a disposizione di Thiago Motta con un difensore che dovrà arrivare in bianconero per sostituire l’infortunato Bremer, fuori per tutto il resto della stagione.

Il ko del difensore brasiliano impone alla Juventus di trovare un difensore che possa dare un’alternativa di livello internazionale a Thiago Motta. La scelta del club di non puntare su un giocatore svincolato darà la possibilità di andare a scegliere un profilo che possa adattarsi al meglio agli schemi di gioco del tecnico italo-brasiliano in vista della seconda parte di stagione. Una delle nuove idee della Juventus porta ad un giocatore della Lazio che potrebbe arrivare ad una cifra contenuta.

Juventus, nuova idea sul mercato: assalto in casa Lazio

La Juventus avrebbe messo nel mirino Manuel Lazzari. Il terzino destro, classe 1993, potrebbe rappresentare un’alternativa per la difesa dei bianconeri con Thiago Motta che potrebbe portare stabilmente Kalulu al centro della difesa, utilizzando anche Cabal nel ruolo di centrale.

Un cambio di ruolo per i due nuovi acquisti che libererebbe uno spazio sulla destra con Manuel Lazzari nel ruolo di terzino. Un’idea che porterebbe alla corte di Thiago Motta un giocatore già pronto che conosce molto bene il campionato italiano e dalla grande esperienza anche a livello internazionale. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi tra i 5 ed i 6 milioni di euro con i due club che hanno sempre dimostrato di avere ottimi rapporti come verificato in ambito delle operazioni Pellegrini e Rovella.

Kalulu, Gatti, Danilo e Cabal sarebbero i quattro centrali a disposizione con Savona e Lazzari a lottare per un posto sulla fascia destra. Resta da capire però se la Juventus vorrà fare affidamento su un nuovo centrale di ruolo che possa da subito integrarsi nel pacchetto arretrato lasciando l’ex Verona ad agire sulla fascia sinistra.

Dopo il derby di Torino la Juventus avrà a disposizione due settimane di tempo per preparare la partita contro il Milan con la dirigenza bianconera che sfrutterà la sosta per andare ad impostare le trattative necessarie a portare il colpo a disposizione di Thiago Motta. Gli altri nomi che si fanno sono quelli di Beukema, pallino dell’allenatore bianconero, Dragusin e Skriniar.