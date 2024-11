Juventus, Del Piero l’ha fatto di nuovo: ‘proposta’ UFFICIALE

Juventus, Del Piero lo ha fatto di nuovo: il capitano ha parlato e ha detto questo. “Proposta” UFFICIALE per il club bianconero

Alessandro Del Piero è legato alla Juventus come pochi calciatori. Lo sappiamo. E da quando è andato via, decidendo di chiudere la propria carriera dall’altra parte del mondo, si è sempre discusso di un suo possibile approdo dentro la società.

Mai c’è stata l’occasione o, per meglio dire, mai chi era alla guida in alcuni momenti storici ha deciso di prendere l’iniziativa. Soprattutto dopo le dimissioni di Andrea Agnelli sembrava cosa fatta un possibile rientro a Torino di Alex, che si era reso “disponibile” sottolineando come ancora oggi ha una casa in città. Niente da fare nemmeno in quel caso, con la chiamata di Gianluca Ferrero come presidente. Ora, Alex, ha parlato al programma Buffa Talks, e andiamo a vedere insieme quello che ha detto.

Del Piero alla Juventus: le sue parole

“Io credo che una persona, o più di una persona nell’entourage di una società, che abbia partecipato alla storia del club debba esserci e debba ricoprire mansioni. Il legame che ho con la Juventus, e con Juventus parlo di tutte le persone che hanno con me partecipato nel percorso, rimane bello come all’epoca. Io non lo sporcherò mai con niente, se dovessi mai ricoprire un ruolo in questa società” ha detto, nelle parole che sono state riportate da Juventus News 24.

E poi ancora: “Non so se è più forte in me la voglia di vincere o l’odio di perdere. Ho la consapevolezza interiore di quello che posso fare, che voglio fare. Mi piacciono le sfide, la competizione, ma mi piace anche avere l’umiltà di dire che c’è qualcuno più bravo di te, soprattutto in certi momenti della tua vita”. Insomma, un Del Piero che non chiude proprio le porte ad un suo possibile rientro. Chissà quanto ci spera anche lui. Intanto dentro la Juve è arrivata la figlia, tesserata da un po’ di tempo con la squadra femminile. Ma è il momento anche di puntare al padre.