‘Scambio’ tra giganti: Juve e Napoli si dividono la posta

Scambio tra giganti: Juve e Napoli sono alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e si dividono la posta. Ecco la situazione

Prima della gara contro l’Udinese Cristiano Giuntoli è uscito allo scoperto spiegando che la Juventus un difensore a gennaio lo prenderà. Quel siamo alla finestra pronunciato dal direttore dell’area tecnica bianconera è più di una conferma.

Armando Areniello, esperto di mercato e giornalista di 7 Gold, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Capri parlando non solo di quelle che sono le dinamiche ci potrebbero essere dentro la Juventus, ma anche e soprattutto dentro al Napoli di Antonio Conte. Pure gli azzurri a quanto pare sono alla ricerca di un elemento da inserire in difesa. E i profili sono sempre gli stessi: “Per quello che concerne il mese di gennaio potrei fare tre nomi che interessano. Chiaramente si proverà a farne arrivare uno. I profili seguiti sono: Dedic del Salisburgo, Vanderson del Monaco, e Milan Skriniar del PSG. Per quello che concerne Kiwior, invece, credo che interessi molto anche alla Juventus. La dirigenza della Vecchia Signora si muoverà soprattutto in difesa”.

Scambio tra giganti: Kiwior alla Juventus

Quindi, in poche parole, il Napoli potrebbe fare sul serio per Skriniar di fatto lasciando Kiwior alla Juventus. C’è un problema, però: l’Arsenal, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non sembra proprio essere intenzionato a cedere il difensore nella sessione invernale del mercato: gli impegni sarebbero troppi per Arteta che vorrebbe tenerlo, visto la mole di lavoro che soprattutto in Inghilterra, con le coppe che ci sono, c’è da smaltire nella seconda parte di stagione.

Una Juve quindi che potrebbe anche decidere di cambiare obiettivo e l’altro elemento accostato ai bianconeri è quello di Tomori del Milan. Anche in questo caso, però la situazione è tutt’altro che semplice: difficilmente i rossoneri si priveranno del difensore dopo aver già dato Kalulu in estate. Non sarà facile, quindi, per Giuntoli, riuscire ad arrivare agli obiettivi. Ma c’è il tempo per pensarci comunque con calma. Gennaio è vicino, ma non vicinissimo.