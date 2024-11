Stregati da Zhegrova: arriva subito in Serie A

Nuovo colpo in arrivo per la Serie A che ha messo gli occhi addosso ad Edon Zhegrova, esterno del Lille in partenza.

Pareggio in rimonta per la Juventus che in Champions League è riuscita a mettere via un altro punto, 1-1 in casa del Lille e passaggio agli ottavi di finale ancora possibile. Adesso per il club bianconero sta tornando il momento di pensare al campionato, sabato sera c’è l’Inter, ma in giro c’è chi proprio non riesce a dimenticare il match in terra francese. Colpa, o merito, di Edon Zhegrova che ha rubato la scena.

Il goal dei transalpini lo ha segnato il solito Jonathan David ma ad essersi preso gli applausi è stato ancora una volta l’esterno tedesco di origini kosovare. Ennesima prestazione al top per lui e salto di qualità ormai imminente, Zhegrova è infatti uno dei gioielli del Lille che presto potrebbe accasarsi in una nuova squadra, magari proprio in Serie A.

Se una cosa è certa, è che dopo Lille-Juventus in molti si sono convinti e presto avvieranno i contatti con il giocatore. Soprattutto perché in questo momento rappresenta una chiara occasione per il calciomercato estivo e i top club non vogliono farsi sfuggire l’affare. La scadenza ormai prossima è certamente una nota positiva.

Calciomercato Serie A, arriva Zhegrova: sostituirà un Big

A giugno, infatti, mancherà esattamente un anno alla scadenza del contratto di Zhegrova (2026) che pare aver già ricevuto diverse attenzioni. In Francia, dove hanno avuto modo di seguirlo da vicino in questi ultimi due anni, è stato preso dal Lille nel 2022 dopo che è stato strappato dal Basilea per appena 7 milioni, ma anche in Serie A. In casa Atalanta sarebbe il sostituto perfetto di Ademola Lookman.

Oggi il nigeriano della Dea è un punto fermo, ha segnato una doppietta contro il Napoli in campionato e ha trovato il goal anche nella sfida con lo Stoccarda di Champions, ma durante l’avvio di stagione aveva chiesto di essere ceduto. La corte del Paris Saint Germain, e non solo, lo ha fatto vacillare ma alla fine la trattativa è sfumata. Ma attenzione perché presto i club potrebbero tornare alla carica. Circa 40 milioni possono bastare per salutare la società nerazzurra.

A quel punto gli orobici torneranno a lavorare in entrate e da quel che emerge uno dei nomi nella lista dei preferiti è proprio quello del nazionale kosovaro classe 1999. Quest’anno Zhegrova ha già segnato 7 goal e fornito ai compagni 2 assist nelle 16 partite totali nelle quali ha giocato. Oggi, a 25 anni compiuti, è lui uno dei profili più ricercati d’Europa, attualmente c’è però l’Atalanta avanti a tutti.