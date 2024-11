Via dalla Juve a gennaio: lo vuole Amorim al Manchester United

Mancano ancora 2 mesi all’apertura del calciomercato, eppure un bianconero è già sul piede di partenza: lo vuole Amorim al Manchester United

Dopo l’inopinato ko casalingo per 1-0 per mano dello Stoccarda, ‘vendicato’ dall’Atalanta che ha mandato al tappeto i tedeschi per 2-0 alla ‘MHPArena’, la Juventus si è parzialmente riscattata pareggiando per 1-1, e in rimonta, contro il Lille.

Un pari, firmato dagli undici metri da Dusan Vlahovic, tutto sommato, non disprezzabile e non solo perché arrivato al culmine di una buona prestazione. I francesi, che in Ligue 1 inseguono la capolista Paris Saint Germain a 8 punti di distanza, erano reduci da due vittorie di fila dopo il ko all’esordio in Champions League.

Trionfi non proprio banali visto che gli uomini di mister Genesio si sono presi gli scalpi illustri dell’Atletico Madrid, superato al ‘Civitas Metropolitano’ per 3-1, e nientemeno che del club più blasonato del mondo, ovviamente il Real Madrid, battuto tra le mura amiche del ‘Pierre Mauroy’ per 1-0.

Comunque, ritornando alla ‘Vecchia Signora’, al giro di boa nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’ i ragazzi di Thiago Motta hanno raggranellato 7 punti, come il Manchester City, che valgono l’11esima posizione nel girone unico che vuol dire playoff per l’accesso agli ottavi di finale. Ma i conti si faranno a gennaio quando terminerà la League phase e si aprirà la finestra invernale di calciomercato. Ebbene, un bianconero è già sul piede di partenza: lo vuole Amorim al Manchester United.

Idea Danilo per Amorim, neotecnico del Manchester United

È Ruben Amorim il sostituto dell’esonerato Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Il 39enne ex tecnico dello Sporting Lisbona, prima ancora di mettere piede all’Old Trafford, ha già trovato il modo di farsi amare dai suoi nuovi tifosi rifilando uno squillante 4-1 ai cugini del Citizens in Champions League nell’ultimo match sulla panchina dei Leões lusitani.

Un beneaugurante inizio del “lavoro più difficile del mondo”, copyright proprio del predecessore del 39enne portoghese, che attende Amorim, chiamato a riportare in alto e rinverdire i fasti di una nobile decaduta. E siccome ogni grande squadra la si costruisce o la si ricostruisce partendo dalla difesa, Amorim potrebbe pensare a Danilo per rinforzare il pacchetto difensivo dei Red Devils, fin qui non propriamente imperforabile.

L’affare, come anticipato nel primo paragrafo, potrebbe concretizzarsi a gennaio: per il difensore brasiliano sarebbe un ritorno a Manchester dopo l’esperienza, dal 2017 al 2019, al Manchester City, con un bilancio di 4 gol in 34 apparizioni.

Del resto, la ‘Vecchia Signora’ s’incatenerebbe davanti ai cancelli della Continassa per trattenerlo. Il capitano bianconero, infatti, non sta brillando. Non solo. Da quando ha preso il posto del lungodegente Gleison Bremer, out per tutta la stagione, la retroguardia bianconera (naturalmente non solo per colpa sua) non è più il fortino inespugnabile che è stato a inizio stagione. Staremo vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati.