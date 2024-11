8 milioni e ok in arrivo: la Juve piazza il colpo in attacco

La Juventus punta a rinforzare anche l’attacco nel prossimo mercato invernale: Giuntoli ci prova, colpo super a soli 8 milioni

Non c’è solo la difesa tra i reparti che la Juventus vuole rinforzare già nel prossimo mercato di gennaio. L’infortunio di Bremer ha ovviamente costretto Giuntoli a rivedere i suoi piani e a mettersi al lavoro per assicurare a Thiago Motta un colpo importante nella retroguardia. Tuttavia, il Football Director continua a tenere sotto controllo anche diversi profili per l’attacco, e avrebbe già individuato un colpo low cost in grado di far fare un vero salto di qualità alla squadra anche a livello offensivo.

Se è vero, infatti, che l’infortunio di Bremer ha evidenziato qualche crepa nella fase difensiva bianconera, è altrettanto vero che in questa prima parte di stagione i maggiori problemi per la Juventus sono arrivati proprio dall’attacco, complice un buon Vlahovic, ma a intermittenza e senza sostituti all’altezza, e una batteria di esterni che, escluso Conceição, fatica ancora a ingranare e a dimostrare di valere una maglia così gloriosa.

Anche per questo motivo, è proprio in attacco che Giuntoli vorrebbe intervenire con forza già dal mercato invernale, portando a Torino un suo vecchio pupillo a lungo inseguito anche ai tempi di Napoli e finalmente pronto a fare il definitivo salto di qualità all’interno di una big, quel salto di qualità troppo a lungo rinviato nel corso della sua carriera.

Juventus, colpo low cost per l’attacco: 8 milioni per un top player

Sembra incredibile, ma potrebbero bastare solo 8 milioni alla Juventus per portare a casa, a gennaio, uno dei migliori calciatori del campionato italiano. Fermo ai box per lungo tempo a causa di un brutto infortunio, il potenziale top player ha infatti visto il suo valore crollare negli scorsi mesi, e il fatto che attualmente non giochi nemmeno in Serie A dovrebbe teoricamente far calare ancora di più il suo prezzo.

Se fino a un anno fa per poterlo strappare al Sassuolo si sarebbe dovuto investire, come minimo, 25 milioni di euro, oggi Berardi non vale più di 10. E considerando le sue dichiarazioni del recente passato, parole che fanno intendere una ferma volontà di tornare subito in Serie A e di giocarsi finalmente le sue chance in una big, è probabile che l’attaccante, nonostante un contratto ancora lungo con i neroverdi, possa premere con la dirigenza per ottenere il via libera, attraverso una richiesta ancora più bassa per il suo cartellino.

Anche perché, un giocatore come Berardi, con la Serie B ha davvero poco a che vedere. Lo dimostrano i numeri: dal suo rientro ha fin qui collezionato pochi minuti ma è riuscito comunque a mettere a segno diversi gol e assist, permettendo ai neroverdi di risalire la classifica fino a portarsi stabilmente nelle prime posizioni.

Una manifestazione di superiorità, da parte dell’ex attaccante della Nazionale, che potrebbe indurre la dirigenza finalmente ad accontentarlo e a mostrargli gratitudine per quanto fatto in tutti questi anni. Per ora comunque si tratta solo di una suggestione. La sensazione è che però l’affare è più che possibile e che Giuntoli ci proverà, per regalare a Thiago Motta quel colpo importante in attacco in grado di fare la differenza, probabilmente, anche nella corsa scudetto che dovrà vedere i bianconeri tra gli assoluti protagonisti.