Altro che Juventus: mister 90 milioni vola in Premier League

Calciomercato Juventus, mister 90 milioni (il prezzo choc pagato per prenderlo) vola in Premier League. Assalto totale a gennaio

Se ormai è cosa certa che la Juventus, durante il mercato di gennaio, cercherà di prendere un difensore centrale, magari in prestito visto che è quello che manca a Motta in questo momento, non è del tutto da scartare l’ipotesi anche di un centravanti.

Tutto dipenderà da come rientrerà Milik: il polacco dovrebbe tornare a disposizione alla fine dell’anno, poi si capirà se sarà il caso di intervenire anche davanti oppure continuare con lui e Vlahovic. Una situazione, questa, che è sicuramente sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli e di Thiago Motta. Scartata l’ipotesi Icardi, uscita fuori un po’ di giorni fa perché l’argentino si è rotto il legamento crociato e di fatto anche lui ha chiuso in anticipo la sua stagione, un altro nome che era circolato è quello di Kolo Muani del Psg. Da quelle parti hanno aperto al prestito per i prossimi sei mesi, ma la Juventus parte molto dietro nelle gerarchie.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani verso la Premier League

Secondo le informazioni che sono state riportate da tbrfootball.com, sull’attaccante che i parigini hanno pagato la bellezza di 90milioni di euro – che esagerazione – ci sarebbe forte l’interesse di diverse squadre della Premier League, una su tutte l’Arsenal di Arteta, che sta avendo delle grosse difficoltà in questa fase della stagione a trovare la via della rete.

Dopo la sconfitta in campionato contro il Newcastle e dopo quella contro l’Inter – entrambe per uno a zero – i londinesi avrebbero capito che per lottare su tutti i fronti c’è bisogno dell’inserimento di una punta che possa vedere la porta con una certa regolarità, cosa che fino al momento non è quasi mai successa. Sì, segnano tutti ma manca il bomber, quello in grado nelle occasioni delicate di decidere le partite senza avere chissà quante occasioni tra i piedi. E il prescelte sarebbe appunto Muani.