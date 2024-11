Niente Juventus: svelata la nuova squadra del bomber

Ci sono conferme sull’interessamento della Juventus per uno dei bomber più prolifici del calcio europeo. Tuttavia, la sua destinazione potrebbe essere un’altra

Mancano due mesi alla riapertura del calciomercato prevista a gennaio nella quale la Juventus sarà inevitabilmente costretta a intervenire per colmare una lacuna in organico che condizionerà l’intera stagione dei bianconeri.

L’infortunio al ginocchio di Gleison Bremer impone alla Juventus l’acquisto di un nuovo difensore che possa sostituire, almeno numericamente, il centrale brasiliano, la cui stagione è terminata a Lipsia con il contrasto fortuito con Openda che gli è costata la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Oltreché per un nuovo difensore, all’inizio del nuovo anno la Juventus potrebbe muoversi su un attaccante, destinato a diventare uno dei rinforzi più ambiti sul mercato in Europa. Un centravanti tra i più prolifici nei maggiori campionati europei in questa prima parte di stagione e che ha arricchito il suo score di gol proprio contro la Juventus nel recente confronto di Champions League.

Non c’è solo la Juve sul bomber, che occasione a parametro zero

Ci riferiamo ovviamente a Jonathan David, l’attaccante del Lille, in scadenza di contratto con il club francese e potenziale parametro zero a fine stagione. Sono tredici i gol segnati fino a questo momento dal centravanti canadese tra Champions League (preliminari compresi) e Ligue 1. Champions in cui David, oltre alla Juventus, ha trafitto anche Real e Atletico Madrid.

Nonostante il tentativo del Lille di trattenerlo – l’ha confermato il presidente Barnaba in una recente intervista alla Gazzetta – David non dovrebbe rinnovare con i Dogues. Già con il nuovo anno, dunque, può accordarsi con il suo nuovo club. Le pretendenti, di certo, non gli mancano. Di fatto, ha l’imbarazzo della scelta.

Oltre alla Juve, sono sulle sue tracce il Milan, l’Inter, il PSG e il Barcellona che ha individuato in David la possibile alternativa a Lewandovski. Attenzione anche alle offerte dalla Premier League. A confermare la pista inglese per David è stato John Cross, chief football writer del Mirror. Intervenuto a Ti Amo Calciomercato su Calciomercato.it, il giornalista ritiene che l’attaccante del Lille sia assolutamente un profilo ambito dai club inglesi.

Tra questi c’è certamente il Newcastle. Curioso quello che è avvenuto su X proprio a ridosso del match tra Lille e Juventus con alcuni tifosi dei Magpies che hanno chiesto alla dirigenza proprio l’acquisto di David già a gennaio per anticipare la qualificata concorrenza, attratta dalla possibilità di prenderlo a zero. Il Newcastle, come le altre compagini di Premier, ha dalla sua la possibilità di spingersi in alto con le proposta di ingaggio, un fattore che potrebbe essere dirimente nella scelta di David con i club di Serie A inevitabilmente tagliati fuori in un’eventuale asta al rialzo.