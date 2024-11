Due ex Inter alla Juve, pronto il doppio tradimento

Chi sono i due ex interisti che sono finiti nel mirino della Juventus? Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la doppia ipotesi di mercato che stuzzica e non poco l’area tecnica bianconera.

L’imperativo della Juventus, nel prossimo mercato di gennaio 2025, è quello di ingaggiare giocatori ad un costo inferiore rispetto al loro valore reale. Giuntoli, quindi, è in cerca di vere e proprie occasioni, che possono materializzarsi nel corso della sessione invernale. Si tratta di giocatori che in questo momento stanno vivendo una fase discendente della propria carriera ma che in bianconero possono fare la differenza ed essere utili al progetto tecnico di Thiago Motta. Nella lista della spesa figurano anche due ex interisti, che piacciono e non poco al dirigente che vorrebbe portarli alla Juventus per gennaio o la prossima estate. Ecco tutti i dettagli sul doppio affare.

Come suo solito, Cristiano Giuntoli lavora a fari spenti ed è cerca delle migliori occasioni presenti sul mercato. Il dirigente dei bianconeri è consapevole dei limiti della squadra ed è per questo motivo che intende aggiungere talento alla rosa juventina.

Thiago Motta ha già dato delle indicazioni sugli acquisti da fare nel prossimo mercato di gennaio 2025. Serve, innanzitutto, un difensore centrale che possa sostituire Bremer che tornerà, probabilmente, direttamente per il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025.

Inoltre, c’è bisogno anche un vice Vlahovic visto che ad oggi in rosa non è presente nessun alter ego del bomber serbo, con Motta che non ha mai potuto fare affidamento su Milik.

Infine, negli ultimi giorni si sono susseguite le voci riguardo l’ingaggio di un altro trequartista da alternare a Teun Koopmeiners, che fino a questo momento non ha regalato gioie al popolo bianconero.

Calciomercato Juventus: chi vuole prendere Giuntoli

Ed è su questi profili che si muove il dirigente bianconero che ha già avuto un confronto con Thiago Motta, che ha condiviso i suoi pensieri con lo staff tecnico della Vecchia Signora. C’è unione d’intenti su come migliorare l’organico in vista del prossimo mercato invernale. Intanto, spuntano fuori i nomi di due ex interisti che sono finiti nel mirino della Juventus.

Entrambi i calciatori possono arrivare dal Psg, che è disponibile a cedere alla Juventus Skriniar ed Hakimi. Il primo, soprattutto, è fuori dai progetti di Luis Enrique che ha messo alla porta l’ex Inter, che potrebbe ritornare in Italia per vestire la maglia della Vecchia Signora. E’ il profilo migliore per sostituire Bremer. Si può prendere ad un costo relativamente basso.

C’è la volontà, infatti, da parte del Psg, di cedere anche in prestito Skriniar che però ha un ingaggio molto elevato per le casse della Juventus. Servirà, dunque, trovare un accordo con i francesi che dovranno necessariamente contribuire nel pagemtno dello stipendio del difensore.

Inoltre, nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’apprezzamento di Giuntoli nei confronti di Hakimi, un altro ex Inter. Il giocatore, che ha militato in Italia nella stagione 2020-2021, con 7 gol e 10 assist, è uno di quelli capaci di far fare il salto di qualità all’intero reparto. E’ un vero e proprio jolly che può consetire a Thiago Motta di cambiare anche modulo e passare alla difesa a tre. Rispetto a Skriniar, in questo caso, la trattativa resta in salita anche perché da parte del Psg non c’è la volontà di regalare Hakimi che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Senza rinnovo le parti potranno discutere del marocchino nel corso della prossima sessione estiva, che si aprirà nell’estate 2025. Per adesso, resta solo una suggestione di mercato.