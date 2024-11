Esce in barella in lacrime: come cambia il mercato della Juventus

Esce in barella in lacrime. E’ l’ulteriore conferma di una stagione nata sotto una cattiva stella. Un infortunio che condiziona la Juventus.

Il destino, e la stagione, della Juventus di Thiago Motta sono repentinamente mutati nel momento del crollo a terra di Gleison Bremer durante la serata di Champions League a Lipsia.

Lentamente, ma inesorabilmente, il grave infortunio al difensore centrale brasiliano ha finito per condizionare, forse più di quanto temuto inizialmente, il rendimento della formazione bianconera. Il coro di elogi iniziale nei riguardi della Vecchia Signora si è via via trasformato in mille dubbi, fino all’aperta critica. Cristiano Giuntoli accusato di un mercato ‘dispendiosissimo’ ma decisamente incompleto e Thiago Motta, invece, posto sul banco degli imputati per avere mal gestito una rosa comunque ‘arricchita’ rispetto a quella gestita, fino a qualche settimana prima, dal tanto ‘indigesto’ Massimiliano Allegri.

Un grave infortunio ha finito quindi per pesare oltremodo su questo inizio di stagione della Juventus.

Esce in barella in lacrime: il Real Madrid sfida la Juventus

Un altro grave infortunio sembra, invece, essere l’ennesima conferma di un’annata decisamente ‘storta’. Il Real Madrid, Campione d’Europa e di Spagna, sta infatti vivendo una stagione da incubo.

La ‘complicata’ annata della formazione guidata da Carlo Ancelotti sta proseguendo senza soluzione di continuità. Come riportato da Sportface, nella gara che ha visto il Real Madrid affrontare l’Osasuna, il tecnico emiliano è stato costretto a ben tre cambi nel solo primo tempo. Accanto all’attaccante Rodrygo ed al tuttocampista Lucas Vazquez, è uscito dal campo anzitempo anche il difensore Militao. Esattamente l’infortunio del 26enne difensore brasiliano è quello che preoccupa di più in casa Real.

Un movimento non naturale del ginocchio, la caduta rovinosa a terra, l’uscita in barella tra le lacrime, fanno temere un grave infortunio ed un lungo stop. Una perdita che imporrebbe al club madridista un immediato ritorno sul mercato a gennaio. Obiettivo: un difensore centrale. Esattamente ciò che si prefigge Cristiano Giuntoli. Una concorrenza fortissima su un obiettivo che potrebbe presto divenire comune: Milan Skriniar del PSG. I difensori centrali di qualità non sono numerosi. Facile quindi che Real e Juve si scontrino a gennaio.

Ma non in Champions League.