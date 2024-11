Giuntoli e un big ‘messi alla porta’: il flop incendia la Juventus

Juventus, oggi c’è il derby ma il pensiero di Giuntoli probabilmente è all’investimento grosso che ha fatto che per ora è un flop. Critiche accese

Stasera gioca la Juventus prima della sosta per le nazionali. Stasera c’è il derby della Mole contro il Torino, un match assolutamente da vincere per rimanere incollati a quelle davanti. Anche perché domani c’è Inter-Napoli, quindi su almeno una delle due squadre, con i tre punti, i bianconeri accorceranno. L’occasione è da non perdere.

Thiago Motta ieri ha parlato in conferenza stampa annunciando un paio di defezioni importanti, oltre quelle che già si conoscono. Non ci saranno, oltre Bremer e Milik non ci saranno né Nico Gonzalez (che come sappiamo non partirà nemmeno con la nazionale), e nemmeno Douglas Luiz. Proprio il brasiliano, dopo questo ennesimo forfait, è entrato nel mirino dei tifosi.

Juventus, l’investimento di Giuntoli è un flop: tutti contro Douglas Luiz

E dopo l’annuncio di Motta sui social si sono scatenati i tifosi bianconeri: sono molti quelli che chiedono cosa sia successo, sono moltissimi quelli che chiedono cosa ci sia che non va. Una situazione davvero difficile da capire soprattutto dopo l’enorme investimento di 50 milioni di euro che il direttore dell’area tecnica della Juve ha fatto la scorsa estate per il centrocampista brasiliano. Che fin qui non ha convinto. E chissà quando tornerà. Ecco, sotto alcuni commenti dei tifosi bianconeri. Che non ci vanno leggeri, c’è da dirlo.

Douglas Luiz è stato uno dei migliori centrocampisti in Premier League e a 25 milioni + Iling e Barrenechea era un’occasione di mercato da sfruttare.

Con il senno di poi è molto facile criticare la scelta d’acquisto ed insultare Giuntoli, in quel momento invece mi sembra fossimo… — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) November 8, 2024